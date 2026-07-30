به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با تشریح اولویت‌های عمرانی و زیرساختی استان همدان از اختصاص ۴۴ هکتار زمین در بلوار نجفی برای ساخت بیمارستان یک‌هزار تخت‌خوابی خبر داد و اظهار کرد: اجرای این کلان‌پروژه درمانی به ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از محل طرح مولدسازی دارایی‌های دولت تامین خواهد شد.

وی در همین راستا به ارتقای خدمات تخصصی در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: مرکز جامع سرطان همدان به بیمارستان تخصصی ۳۰۰ تخت‌خوابی تبدیل می‌شود و با استقرار دستگاه پیشرفته «پت‌اسکن»، ظرفیت‌های تشخیص و درمان بیماری‌های خاص در استان به‌طور قابل‌توجهی جهش خواهد یافت.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شتاب‌بخشی به طرح‌های مسکن ملی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت در استان است، از آغاز قریب‌الوقوع عملیات اجرایی رینگ سوم شهر همدان با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و تصریح کرد: در حوزه راه‌های مواصلاتی، پیشنهاد افزودن یک خط عبوری به آزادراه راهبردی همدان - ساوه با اعتباری افزون بر ۲۰ هزار میلیارد تومان ارائه شده است تا گره‌های ترافیکی این مسیر پرتردد مرتفع شود.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به نقش استراتژیک همدان در میزبانی از زائران اربعین حسینی و تردد سالانه حدود ۶ میلیون نفر از این محور، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای متناسب با این حجم از جابه‌جایی زائر تاکید کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور پرداخت و با اعلام خبر برای نیروهای شرکتی و معلمان حق‌التدریس، خاطرنشان کرد: طبق مصوبات جدید حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم توسط نهاد محل خدمت پرداخت می‌شود و این افراد علاوه بر امکان تبدیل وضعیت از ۲۰ درصد سهمیه در آزمون‌های استخدامی برخوردار خواهند بود.

وی همچنین از موافقت رئیس‌جمهور با فراهم شدن زمینه تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس خبر داد و ادامه داد: امیدواریم این اقدامات در کنار تکمیل پروژه‌های مسکن ملی، منجر به افزایش رضایت‌مندی عمومی و رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی مردم منطقه شود.