  1. استانها
  2. همدان
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

رفع مشکل آب شرب ۶ روستای بخش قهاوند

رفع مشکل آب شرب ۶ روستای بخش قهاوند

همدان-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از رفع مشکل تأمین آب شرب مجتمع آبرسانی سماوک در بخش قهاوند خبر داد و گفت: اکنون ۶ روستا از آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع آبرسانی سماوک شامل ۶ روستا با جمعیتی بیش از چهار هزار نفر است که با اقدامات انجام‌شده اکنون از آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان افزود: این اقدام در سایه کار جهادی، همت و تعهد نیروهای اجرایی نسبت به خدمت‌رسانی به مردم انجام شد و تیم‌های عملیاتی با حضور مستمر در محل عملیات احیا و لایروبی چاه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام رساندند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تاکید بر اهمیت تداوم خدمات‌رسانی تصریح کرد: تامین پایدار آب شرب مردم به‌ویژه در مناطق روستایی از اولویت‌های اصلی این شرکت است و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به شهروندان با تکیه بر روحیه مسئولیت‌پذیری کارکنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6903673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها