رفع مشکل آب شرب ۶ روستای بخش قهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاریفر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع آبرسانی سماوک شامل ۶ روستا با جمعیتی بیش از چهار هزار نفر است که با اقدامات انجامشده اکنون از آب شرب پایدار و بهداشتی بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان افزود: این اقدام در سایه کار جهادی، همت و تعهد نیروهای اجرایی نسبت به خدمترسانی به مردم انجام شد و تیمهای عملیاتی با حضور مستمر در محل عملیات احیا و لایروبی چاه را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام رساندند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تاکید بر اهمیت تداوم خدماترسانی تصریح کرد: تامین پایدار آب شرب مردم بهویژه در مناطق روستایی از اولویتهای اصلی این شرکت است و خدمترسانی بیوقفه به شهروندان با تکیه بر روحیه مسئولیتپذیری کارکنان ادامه خواهد داشت.
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