ترافیک در همه راه های قزوین نیمه سنگین و روان است

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با فرارسیدن جمعه روز آخر تعطیلات راه های استان در محور آزادراه قزوین رشت از رشت به قزوین در باند جنوبی دارای ترافیک نیمه سنگین است.

فرمانده پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در محور زنجان - قزوین نیز از سمت زنجان به قزوین در باند جنوبی ترافیک نیمه سنگینی در جریان است همچنین در حال حاضر وضعیت ترافیکی در محور قزوین- کرج نیز روان و تردد به صورت عادی صورت می گیرد.

وی در رابطه با وقوع تصادفات و سایر سوانح جاده ای نیز اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه گزارشی در رابطه با قوع تصادفات وخیم و امثالهم مخابره نشده است بر همین اساس امیدواریم که طی ساعات آینده تعطیلات نیز عبور و مرور هموطنان عزیز کماکان با سلامتی و بدون بروز هرگونه سوانح جاده های همراه باشد.

این مسئول با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان در راه ها گفت: با توجه به حجم ترافیک از همه رانندگان می خواهیم در حین رانندگی توجه کافی را نسبت به هدایت خودروی خود مبذول دارند.

زینلی ادامه داد: همچنین لازم است رانندگان فاصله ایمنی و استاندارد خود را با سایر خودرو ها و وسایل نقلیه مجاور، روبه رو و پشت حفظ کنند تا از مانع بروز هر گونه سانحه ای شوند.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با اشاره به اشتباه برخی رانندگان در تغییر مسیر های ناگهانی اظهارداشت: همچنین به رانندگان توصیه می شود برای جلوگیری از حوادث احتمالی از تغییر مسیر ناگهانی در جاده خوداری کرده و لاین اضطراری را برای توقف و استراحت انتخاب نکنند.

وی در پایان افزود: رانندگان می توانند برای توقف های طولانی مدت و رفع خستگی از توقف گاه ها استفاده کنند و از پارک در کنار آزادراه ها برای استراحت و رفع خستگی بپرهیزند.