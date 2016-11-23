محورفرعی شمشک-دیزین بسته شد/ممنوعیت ترددکامیون درجاده ایلام-مهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طی شبانه‌روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۷۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، کل تردد ثبت‌شده نسبت به روز قبل ۵.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۷ درصد بوده که اوج تردد بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ بوده و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صبح انجام شده که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند، ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع، ‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به‌ روال عادی در جریان است.

محدودیت‌های ترافیکی ایام اربعین حسینی (ع)

۱. استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری :

الف- تردد تمامی کامیون و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۹/۰۵ در محورهای اهواز – سوسنگرد، بستان – چذابه، اهواز – خرمشهر و شلمچه ممنوع است. (برای شلمچه مسیر جایگزین وجود ندارد؛ ولی خودروهایی که قصد رفتن به خرمشهر را دارند می‌توانند از مسیر اهواز – آبادان – خرمشهر و بالعکس تردد نمایند.)

ب- تردد کلیه اتوبوس‌ها از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۹/۰۵ در محور هفتگل – باغملک – ایذه- دهدز –شهرکرد و بالعکس ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشک – خرم آباد – الیگودرز – اصفهان – شهرکرد و بالعکس، بعنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

۲.استان لرستان :

الف – تردد کلیه تانکرهای سوخت‌رسان عراقی از ساعت ۰۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۵ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۹/۰۵ از کلیه محورهای استان لرستان ممنوع است.

ب – تردد کلیه تریلرها، کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۷:۰۰روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۵ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۹/۰۵ در محورهای پلدختر –اسلام آباد و پلدختر – اندیمشک و بالعکس ممنوع است.

۳. استان ایلام :

الف – تردد تمامی تانکرهای سوخت‌رسان عراقی از ساعت ۰۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۳ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۹/۰۵ از تمامی محورهای استان ایلام ممنوع است.

ب – تردد تمامی تریلرها، کامیون و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۳ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۹/۰۵ از محورهای دهلران – مهران، حمیل – ایلام، قلاجه – ایلام و ایلام – مهران ممنوع است.

در صورت بروز مشکلات ترافیکی در استان‌های درگیر مراسم اربعین، تردد خودروهای باری حامل مواد سوختی و فاسدشدنی حسب تدابیر ابلاغی و طبق اعلام مامورین پلیس راه با محدودیت مواجه می‌شود.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی:

۱– محور فرعی شمشک – دیزین (حدفاصل پارکینگ بالا تا پارکینگ پایین)، واقع در استان‌های تهران و البرز ، از مورخ ۵ آبان ۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی، مسدود است.

۲- کمربندی دهلران- اندیمشک، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۶فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام می‌شود.

۳- محور رامیان - اولنگ – شاهرود، واقع در استان‌های گلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۴- محور پونل – خلخال (حدفاصل زندانه تا الماس)، واقع در استان‌های گیلان، از مورخ ۱ آذر ۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل بارش شدید برف، کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود است.

۵- محور دامغان– گلوگاه (محدوده دیباج)، واقع در استان‌های سمنان و مازندران، از مورخ ۲ آذر ۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل بارش شدید برف، کولاک و نبود ایمنی کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

۱- محور قدیم قزوین–رشت (تونل منجیل)، واقع در استان گیلان، از مورخ ۲ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۴۰ الی ۱۱ و از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ و روز جمعه از ساعت ۶ الی ۸ ، به غیر از روزهای پنجشنبه و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات خاک‌برداری آزادراه قزوین –رشت محدوده خروجی تونل منجیل، مسدود بوده و محور فوق در ساعات انسداد، فاقد مسیر جایگزین است. لازم به ذکر است در زمان انسداد محور در روز جمعه، ترجیحا لاین رفت در اولویت بازگشایی قرار دارد.

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱- آزادراه کرج – تهران (باند جنوبی – حدفاصل پل کلاک تا تیرشماره ۲۰۰ )، واقع در استان البرز ، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۳ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، حدفاصل پل کلاک تا تیر شماره ۲۰۰، کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور کرج – چالوس(کندوان)، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۲ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۷، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۰ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور هراز، واقع در استان مازندران ، از مورخ ۱۲ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۷، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵ الی ۱۰۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور فیروزکوه، واقع در استان مازندران ، از مورخ ۱۲ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۷، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور کرج- چالوس (کندوان)، واقع در استان البرز ، از مورخ ۷ مهر لغایت ۲۵ آذر ۹۵، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر، کیلومتر۰ الی ۷۲، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور هراز واقع در استان تهران، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات تعریض، بهسازی و چهارخطه نمودن محور، حد فاصل کیلومتر ۰ تا ۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور انجام می‌شود.

۷- محور دماوند ـ فیروزکوه، واقع در استان تهران ، از مورخ ۷ مهر لغایت ۲۵ آذر ۹۵، روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری، حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه‌ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور قدیم تهران – قم (حدفاصل کهریزک تا پلیس راه حسن آباد)، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۶ آبان لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه‌شنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

آذربایجان شرقی:

۱- محور میانه – تبریز ، واقع در استان آذربایجان‌شرقی، از ۵ مهر لغایت ۵ آذر ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات سرامیک‌کاری داخل تونل، حدفاصل کیلومتر۳۰ تا۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور جلفا – نوردوز ، واقع در استان آذربایجان‌شرقی، از ۱۹ مهر لغایت ۱۷ آذر ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۱۴ تا ۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزادراه تبریز – زنجان (تونل شیبلی)، واقع در استان آذربایجان‌شرقی، از ۱۰ آبان لغایت ۸ دی ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، حدفاصل کیلومتر ۲۶ تا ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

آذربایجان‌غربی:

۱- محور خوی – ایواوغلی ، واقع در استان آذربایجان‌غربی، از ۱ آذر لغایت ۱۰ دی ماه ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ساماندهی تقاطع مهلذان، حدفاصل کیلومتر ۱۴ تا ۵۰۰+۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

اردبیل:

۱- محور اردبیل - سرچم ، واقع در استان اردبیل، از مورخ ۲۲ آبان لغایت ۲۲ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل ادامه اجرای عملیات تعمیر سیستم روشنایی تونل‌های ۱ تا ۱۲، کیلومتر ۸۰۰+۹۴ الی ۱۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

اصفهان:

۱- محور روستایی فریدونشهر - اسلام آباد - مکدین (حوزه شهرستان فریدونشهر)، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱مرداد ۹۵ لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- باند دوم حسن‌آباد - قاسم آباد (حوزه شهرستان کاشان)، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۳۱ تیر لغایت ۱۴ آذر ۹۵، ساعت۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- باند دوم علویجه- اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۳۰ تیر لغایت ۱۴ آذر ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کمربندی آران و بیدگل، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۳۰ تیر لغایت ۱۴ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات راهسازی (احداث و تکمیل کمربندی آران و بیدگل و اتصال به جاده قم – گرمسار)، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایلام:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده‌ای از استان یادشده

ایرانشهر:

۱- محور ایرانشهر - نیکشهر ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۱۵ آذر ۹۵، ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به‌دلیل اجرای عملیات انفجار و ریزش‌برداری ترانشه، از کیلومتر ۶۰ تا ۱۶۰، به صورت مقطعی (در فواصل زمانی کوتاه) مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ایرانشهر – بم ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۱مهر لغایت ۱۲ بهمن ۹۵، ساعت ۷:۱۵ الی ۱۸:۰۰، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۳۰تا ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور ایرانشهر – خاش ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۴ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷:۰۰ الی ۱۷:۲۵، به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی، تعریض و روکش آسفالت، از کیلومتر ۳۵ تا ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور ایرانشهر – دلگان ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۵ مهر لغایت ۸ آذر ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۵ تا ۱۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور ایرانشهر - نیکشهر (ترانزیت)، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات فوگ سیل، از کیلومتر ۱۵ تا ۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور اسپکه – چانف، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات انفجار و ریزش‌برداری ترانشه، از کیلومتر ۱۶ تا ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

بوشهر:

۱- محور بوشهر – شیف – گناوه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۵ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث محور جدید عمود بر محور ساحل بوشهر-شیف-گناوه، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- بزرگراه کنگان – عسلویه (سیراف)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ مرداد لغایت ۲۸ آذر ۹۵، ساعت ۵ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح جدید واقع بر بزرگراه کنگان – عسلویه، از کیلومتر ۴۸۳+۶۱ تا ۹۳۰+۶۳، مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر موازی با محور فوق انجام می‌شود.

۳- بزرگراه پارسیان (اخند - لامرد)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۸ آبان لغایت ۱۸ اسفند ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل های پارسیان، از کیلومتر ۱۷ تا ۵۰۰+۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

چهار محال وبختیاری:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

خراسان جنوبی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

خراسان رضوی:

۱- آزادراه مشهد–باغچه ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ فروردین لغایت ۳۰ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات آسفالت حفاظتی، کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲-محور نیشابور – باغچه ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۸ فروردین لغایت ۳۰ دی ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و چیپ سیل روکش توپکا، از کیلومتر ۰ الی ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سلطان آباد – سبزوار ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ شهریور لغایت ۳۰ آذر ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور سبزوار – فرعی ششتمد ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ شهریور لغایت ۱۰ آذر ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض، بهسازی و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور بردسکن – انابد ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۳۰ دی ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری با قیر امولیسیون و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور سلطان آباد – سرولایت ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ شهریور لغایت ۳۰ آذر ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور گناباد – کاخک ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۵ مهر لغایت ۵ آذر ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات سیکلت، ماسه آسفالت و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور بجستان – فردوس ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۱۸ دی ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۰۰+۰ الی ۲۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور بجستان – گناباد ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۱۸ دی ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور بجستان – فیض آباد (لاین برگشت) ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ مهرلغایت ۱۸ دی ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور کمربندی سبزوار- نیشابور و بالعکس، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ مهرلغایت ۲۶ آذر ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور بجستان - بردسکن ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۷ مهر لغایت ۲۷ دی ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۴ الی ۳۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور مشهد - تربت حیدریه (در ۸ نقطه راه روستایی)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آبان لغایت ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب علائم افقی پریمارک، کیلومتر ۰ الی ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- محور مشهد - نیشابور (در ۹ نقطه راه روستایی) ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آبان لغایت ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب علائم افقی پریمارک و سرعتگاه آسفالتی، کیلومتر ۰ الی ۱۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵- محور مشهد - سرخس (در ۸ نقطه راه روستایی) ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آبان لغایت ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب علائم افقی پریمارک، کیلومتر ۰ الی ۱۸۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۶- محور مشهد - تایباد (در ۸ نقطه راه روستایی) ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آبان لغایت ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب علائم افقی پریمارک، کیلومتر ۰ الی ۲۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۷- محور مشهد - چناران (در ۳ نقطه راه روستایی و راه روستایی بقمیچ)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آبان لغایت ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب علائم افقی پریمارک و سرعتگاه آسفالتی، کیلومتر ۰ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۸- محور تربت حیدریه - تایباد (در ۴ نقطه راه روستایی)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات سرعتگاه آسفالتی، کیلومتر ۰ الی ۱۷۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۹- محور درگز – لطف آباد (در ۲ نقطه راه روستایی)، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات سرعتگاه آسفالتی، کیلومتر ۰ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۰- محور تربت جام – نوارمرزی ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۷ آذر لغایت ۲۷ آذر ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۲۶ الی ۵۰۰+۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۱- محور تربت جام – روستای سمیع آباد ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۷ آذر لغایت ۱۷ آذر ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش ماسه آسفالت، کیلومتر ۶۰۰+۳ الی ۶۰۰+۹، مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی انجام می‌شود.

۲۲- محور مشهد – تربت حیدریه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱ آذر لغایت ۳۰ آذر ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت، کیلومتر ۳۸ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۳- محور نیشابور – باغچه ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱ آذر لغایت ۱۵ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات جدول گذاری آیلند میانی، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۴- محور سبزوار – نیشابور ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳ آذر لغایت ۳ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسور تردد شمار، کیلومتر ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۵- محور باغچه – نیشابور ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳ آذر لغایت ۳ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسور تردد شمار، کیلومتر ۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۶- محور باغچه – تربت حیدریه ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳ آذر لغایت ۳ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسور تردد شمار، کیلومتر ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۷- آزاد راه مشهد – باغچه ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳ آذر لغایت ۳ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسور تردد شمار، کیلومتر ۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۸- محور تربت جام – باخرز ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۳ آذر لغایت ۳ دی ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب سنسور تردد شمار، کیلومتر ۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

خوزستان:

۱- آزاد راه اهواز-بندرامام (باند رفت و برگشت) واقع دراستان خوزستان، از مورخ ۵ اردیبهشت ماه ۹۵ تا اطلاع بعدی، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، تردد همزمان بااجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

زنجان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

سمنان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

سیستان وبلوچستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

فارس:

۱- محور داراب – بندرعباس، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۴ شهریور لغایت ۱۴ آذر ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل (نرده گذاری پل هوایی) کیلومتر ۸۰ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور شیراز – سروستان، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۷ آبان لغایت ۲۵ آذر ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات بازیافت آسفالت سرد، کیلومتر ۷ الی ۱۵، مسیر شیراز –سروستان مسدود بوده و تردد از مسیر برگشت سروستان – شیراز انجام می شود.

۳- محور نی ریز – سیرجان ، واقع دراستان فارس از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم محور نی ریز - سیرجان، کیلومتر ۸۰۰+۱۶ الی ۴۰۰+۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور قائمیه – ابوالحیات ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۲ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری آسفالت، کیلومتر ۹۰۰+۲۷ الی ۶۰۰+۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور قائمیه – ابوالحیات – دشت ارژن ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۷ آذر لغایت ۳۰ آذر ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات نصب علائم و شتشوی تابلو، کیلومتر ۹۰۰+۲۷ الی ۲۰۰+۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور کازرون – فراشبند ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۸ آذر لغایت ۱۵ آذر ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روکش آسفالت، کیلومتر ۵۰۰+۱۹ الی ۷۰۰+۲۰، مسدود بوده و تردد از کنارگذر انجام می‌شود.

۶- محور کازرون – فراشبند ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۰ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۰۰+۱۹ الی ۳۰۰+۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

قزوین:

۱- آزاد راه قزوین –کرج (لاین شمالی و جنوبی)، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۶ مهر لغایت ۱۱ اسفند ۹۵ به غیر روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیل و روزهای قبل و بعد ازتعطیلات چند روزه، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی، کیلومتر ۰ تا ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- آزاد راه قزوین – زنجان ، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۳۰ آذر ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۹ تا ۴۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

قم:

۱- محور قم – آوه ( حدفاصل جعفریه تا انتهای حوزه )، واقع دراستان قم، از مورخ ۲۵ مردادلغایت ۲۰ اسفند ۹۵، نیمه اول سال از ساعت ۷ الی ۱۹ و نیمه دوم سال از ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ایمن سازی و تعریض محور، کیلومتر ۸۰۰+۳۳ الی ۷۰۰ +۳۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور دلیجان - سلفچگان ، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۳ آذر لغایت ۳۰ دی ۹۵ بغیر از ایام تعطیل، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل نیزار، کیلومتر ۵۰۰+۳۷ تا ۶۰۰+۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کردستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

کرمان:

۱- در محور کرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‌ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت، معرفی می‌ شود، تردد وسایل نقلیه سواری در محورفوق بلامانع است.

جنوب کرمان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

کرمانشاه:

۱- بزرگراه کربلا (ابتدای قطعه ۴ تا انتهای قطعه ۸ )، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۱۵ اسفند ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم، کیلومتر ۲۹ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور اسلام آباد – پل دختر ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۱۵ اسفند ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم، کیلومتر ۰ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سه راهی پلیس راه – هرسین، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت۱۵ اسفند ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم، کیلومتر ۰ الی ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور گیلانغرب - سومار ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، روکش آسفالت، ترمیم و تعمیرات پل، تعمیر و نگهداری پل، کیلومتر ۰ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور اسلام آباد - گواور ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، روکش آسفالت، شانه سازی و رفع نقطه حادثه خیز ، کیلومتر ۰ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور بیدسرخ – انتهای حوزه کنگاور ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور بیستون – میانراهان ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و شانه سازی، کیلومتر ۰ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور ماهیدشت – اسلام آباد ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات واریانت (اصلاح پیچ های کریم حاصله)، کیلومتر ۴۵ الی ۲۰۰+۴۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور کرمانشاه – اسلام آباد ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث واریانت، کیلومتر ۲۷ الی ۲۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور سنقر – خسروآباد ، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض پل، کیلومتر ۹۰۰+۳ الی ۳۰۰+۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کهگیلویه وبویر احمد:

۱- محور یاسوج – مارگون (سه راهی گندی خوری) ، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات راهسازی و احداث تونل، حدفاصل کیلومتر ۸۵۰+۷ تا ۲۵۰+۸، مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط از کنارگذر انجام می‌شود.

۲- محور یاسوج – سمیرم، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۹ آبان لغایت ۸ دی ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۷۰ تا ۸۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور باشت – چرام، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۹ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات خاکبرداری و تعریض جاده، حدفاصل کیلومتر ۴۰۰+۳۰ تا ۶۰۰+۳۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

گلستان:

۱- محور شهرک صنعتی مینودشت – مینودشت ، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۲ آبان ماه ۹۵لغایت ۱ بهمن ماه ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض پل زیرگذر ۵۲۰+۴، حدفاصل کیلومتر ۵۰۰+۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گیلان:

۱- آزادراه قزوین - رشت (حدفاصل منجیل – لوشان - انتهای حوزه)، واقع در استان گیلان، از مورخ ۵ مهر لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۵ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیل و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، از ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تهیه و نصب جداکننده های بتنی مفصلی، حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۴۷ تا ۰۰۰+۶۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور قدیم قزوین – رشت (تونل منجیل) ، واقع در استان گیلان، از مورخ ۲ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۹۵، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۴۰ الی ۱۱ و از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ و روز جمعه از ساعت ۶ الی ۸ ، بغیر از روزهای پنجشنبه و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات خاکبرداری آزاد راه قزوین –رشت محدوده خروجی تونل منجیل، مسدود بوده و محور فوق در ساعات انسداد فاقد مسیر جایگزین است (لازم به ذکر است در زمان انسداد محور در روز جمعه ترجیحا لاین رفت در اولویت بازگشایی قرار دارد).

لارستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

لرستان:

۱- محور بروجرد – خرم آباد، واقع در استان لرستان ، از مورخ ۶ آبان لغایت ۱ دی ۹۵، بصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث پل روگذر، حدفاصل کیلومتر ۱۲ تا ۲۰۰+۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مازندران:

۱- محور کرج – چالوس (کندوان)، واقع در استان مازندران ، از مورخ ۱۲ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای یکشنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت ۸ الی ۱۷، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه و ۲۰ شهریورماه الی ۴ مهرماه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۰ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور هراز، واقع در استان مازندران ، از مورخ ۱۲ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای یکشنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت ۸ الی ۱۷، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه و ۲۰ شهریورماه الی ۴ مهرماه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵ الی ۱۰۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور فیروزکوه، واقع در استان مازندران ، از مورخ ۱۲ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۵، روزهای یکشنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت ۸ الی ۱۷، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه و ۲۰ شهریورماه الی ۴ مهرماه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مرکزی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

هرمزگان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

همدان:

۱- محور ملایر - بروجرد ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۶ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ماه ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه باند دوم سامن - بروجرد، حدفاصل کیلومتر ۱۳ تا ۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور اسدآباد – همدان ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۲خرداد ۹۵ لغایت ۲۰ اسفند ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محورخیرآباد – فرسفج ، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۱ شهریور لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات آسفالت حفاظتی چیپ سیل، حدفاصل کیلومتر ۰ الی ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محورتویسرکان - کنگاور ، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۱ شهریور لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه - شانه سازی محور، حدفاصل کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محورتویسرکان – خیرآباد ، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۱ شهریور لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی محور، حدفاصل کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور نهاوند - آورزمان ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۳۰ دی ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی بیس و آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور فرسفج - کارخانه ، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۱ شهریور لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات زیرسازی، بیس و آسفالت راه روستای منجان، حدفاصل کیلومتر ۶ تا ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور همدان - ملایر ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۱۶ آذر ماه ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض مسیر و ترانشه برداری، حدفاصل کیلومتر ۴ تا ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور همدان – تهران (لاین برگشت از مقابل سیلو به سمت پلیس راه)، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۱۶ آذر ماه ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱۴ تا ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور همدان – قهاوند - دشته ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۱۶ آذر ماه ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض مسیر و اصلاح قوس افقی، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور نهاوند – بروجرد (زیرگذر شعبان – جهان آباد) ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۴ مهرلغایت ۱۴ آذر ماه ۹۵، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تاسیسات زیر بنایی، کل مسیر، مسدود بوده و تردد از کمربندی نهاوند - بروجرد انجام می‌شود.

۱۲- محور همدان – ملایر (لاین رفت) ، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۸ آبان لغایت ۱۶ آذر ماه ۹۵، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

یزد:

۱- محور مهریز – خاتم ، واقع در استان یزد، از مورخ ۶ آذر لغایت ۹ دی ماه ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری رویه آسفالتی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور نایین – اردکان ، واقع در استان یزد، از مورخ ۶ آذر لغایت ۹ دی ماه ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری رویه آسفالتی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور تفت – دهشیر ، واقع در استان یزد، از مورخ ۶ آذر لغایت ۹ دی ماه ۹۵، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری رویه آسفالتی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.