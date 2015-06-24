به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر پورمحمدی معاون سیما، محمودرضا تخشید مدیرکل امور نمایش سیما و سیدغلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سوم سیما انتهای هفته گذشته با حضور در یکی از لوکیشنهای اصلی سریال مناسبتی در حال پخش «دردسرهای عظیم۲» از مراحل تولید آن دیدن کردند و به گفتگو با سازندگان پرداختند.
مدیران سیما در لوکیشن شرکت فرحان با بازی مهدی هاشمی که در منطقه جماران قرار دارد شاهد ضبط سکانسهایی بودند و با برزو نیکنژاد کارگردان سریال و مهران مهام تهیهکننده آن گفتگو کردند.
۶ قسمت از این سریال با پخش زنده رقابتهای والیبال همپوشانی پیدا میکرد که در شبهای مذکور سریال پخش نمیشود و ۶ قسمت باقیمانده پس از ماه رمضان روی آنتن رود.
این سریال از ابتدای ماه رمضان هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه سه میرود، ولی به دلیل همزمانی با پخش رقابتهای والیبال، ۲۹ و ۳۱ خرداد پخش نشد و پنجم، هفتم، دوازدهم و سیزدهم تیرماه نیز پخش نخواهد شد.
تصویربرداری «دردسرهای عظيم ۲» همزمان با پخش ادامه دارد و پیش بینی میشود تا پایان ماه رمضان ادامه داشته باشد.
مهدی هاشمی، جواد عزتی، الناز حبیبی، مریم سعادت، پرستو گلستانی، فریده سپاه منصور، زهره فکور صبور، مهران رجبی، امیرحسین صدیق، مه لقا باقری، اشکان اشتیاق، شهین تسلیمی، حسین محب اهری، امیر غفارمنش، سولماز غنی، صفا آقاجانی، فرزاد حاتمیان، بهشاد شریفیان، داریوش اسدزاده، محمدمهدی مطلبی، قدرتالله صالحی، آرزو مفتاحی و ساحل بکرانی در این سریال بازی دارند.
