ادامه «دردسرهای عظیم ۲» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سری دوم مجموعه تلویزیونی «دردسرهای عظیم» به تهیه‌کنندگی مهران مهام و کارگردانی برزو نیک‌نژاد، اواسط فروردین امسال در تهران کلید خورد.

تصویربرداری این سریال در منزلی حوالی سوهانک آغاز شد و گروه تولید اخیرا دوباره به لوکیشنی در شهرک غرب بازگشته‌اند که منزل دو تن از شخصیت‌های جدید قصه با بازی حسین محب اهری و فریده سپاه منصور است. این دو پدربزرگ و مادربزرگ بهار با بازی الناز حبیبی هستند که در سری دوم به داستان اضافه شده‌اند. به زودی نیز کار در لوکیشن بیمارستان و چند خانه و خیابان در تهران پیگیری می‌شود.

همچنین سولماز غنی به تازگی به گروه بازیگران «دردسرهای عظیم ۲» پیوسته است. این در حالی است که بازی امیر حسین صدیق به زودی در این مجموعه پایان می‌یابد. تدوین سریال را حسین غضنفری بر عهده دارد.

سری اول «دردسرهای عظیم» اواخر مرداد ماه سال گذشته در ۲۶ قسمت از شبکه سوم سیما روی آنتن رفت. سری دوم این سریال در تهران و لوکیشن هایی حوالی بلوار ارتش و سوهانک ساخته می‌شود.

تمام بازیگران سری اول سریال از جمله مهدی هاشمی، جواد عزتی، الناز حبیبی، مریم سعادت، پرستو گلستانی، زهره فکور صبور، مهران رجبی، اشکان اشتیاق، شهین تسلیمی، امیر غفارمنش، صفا آقاجانی، بهشاد شریفیان، محمد مهدی مطلبی و... در این سری هم حضور خواهند داشت. ضمن آنکه حسین محب‌اهری، فریده سپاه منصور، مه لقا باقری، فرزاد حاتمیان، قدرت‌الله صالحی، آرزو مفتاحی و امیرحسین صدیق نیز به این جمع پیوسته‌اند.

این سریال قرار است ماه رمضان امسال از شبکه سوم سیما پخش شود.

نویسندگی این سری را علیرضا کاظمی پور و امیر عربی برعهده دارند و در خلاصه داستان آن آمده است: «با پیدا شدن بچه‌ای در ماشین و آمدن خانواده لطیف (جواد عزتی) از شهرستان و دعوت از خانواده پدری بهار (الناز حبیبی)، آندو دچار دردسرهای فراوانی می‌شوند. فرحان (مهدی هاشمی) که خود را مدیون کمک‌های لطیف و بهار می‌داند، سعی می‌کند مشکلات پیش آمده برای آنها را حل و فصل کند، اما...».

سایر عوامل اصلی «دردسرهای عظیم۲» عبارتند از مدیر تولید: شاپور دلدار، دستیار یک کارگردان: احسان سجادی حسینی، دستیار ۲: نوید صلاحی، طراح صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند، طراح گریم: زهره سیه پوش، مدیر تصویربرداری: فرشاد گلسفیدی، صدابردار: هادی افشار، تدوینگر: حسین غضنفری، مدیر تدارکات: مهدی رجبی، صحنه آرا: محمد ترکاشوند، سرپرستان گریم: محمد سیه پوش، فرنوش رضایی، منشی صحنه: محمدحسین گلفشان و دستیار تهیه: حامد مختاری، مدیر برنامه ریزی: مجتبی خادم زاده، عکاس: هلیا رضایی و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.