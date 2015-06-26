سرمایه گذاری «علی بابا پیکچرز» در فیلم «ماموریت غیر ممکن ۵»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این اولین سرمایه گذاری این کمپانی چینی در هالیوود است و قرار است هر دو طرف یعنی شرکت «پارامونت» و «علی بابا پیکچرز» در زمینه فروش آنلاین بلیت، تجاری کردن و توسعه فیلم در چین با یکدیگر همکاری کنند.

ژانگ کیانگ مدیرعامل «علی بابا پیکچرز» درمورد این همکاری گفت: «ماموریت غیر ممکن ۵» اولین قدم ما به سمت بین المللی شدن کمپانی است و مجموعه ما به دنبال همکاری بیشتر با سایر استودیو های فیلمسازی است؛ جایی که ما می توانیم با ادغام منابع، تکنولوژی ها و استعدادها به سمت ایجاد برنامه های یکپارچه جهانی در صنعت فیلم حرکت کنیم.

معاون کمپانی پارامونت «راب مور» نیز در این باره گفت: در ملاقاتی که در پاییز گذشته در لس آنجلس با هم داشتیم زمینه های همکاری های مشترک را بررسی کردیم و امیدوارم این همکاری زمینه ساز فعالیت های مشترک آتی ما بشود. خلاقیت کمپانی «علی بابا» در عرضه محصولاتش به مشتری ها آنها را به یکی از شرکای خوب ما تبدیل کرده است.

کمپانی «علی بابا پیکچرز» سرمایه عظیمی بالغ بر ۱.۶ بیلیون دلار دارد و می خواهد بر اساس سیاست های خود بخشی از این سرمایه را در دنیای سرگرمی صرف کند.