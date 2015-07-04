قادر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراسم جمع خوانی قرآن کریم ۹ سال متوالی برگزار می‌شود اظهار داشت: طرح جمع خوانی قرآن کریم توسط موسسه قرآنی یاسین در سطح شهرستان ارومیه برگزار می‌شود که سه سال با مشارکت و همکاری صمیمانه صداو سیما انعکاس و بازتاب بیشتری داشته است.

احمدی با اشاره به تشکیل جایگاه‌های مشاور برای شرکت کنندگان در این مراسم توسط کارشناسان مجرب افزود: همچنین در حاشیه برگزاری این مراسم ایستگاه پاسخ به سؤالات شرعی و ثبت نام نخبگان و استعدادهای درخشان قرآنی، مسابقات فرهنگی مختص حضار و غرفه ویژه کودکان شامل آموزش قرآن و حفظ بازی‌های فکری قرآنی نیز دایر شده است.

رئیس هیئت مدیره موسسه علوم قرآنی یاسین یاد آور شد: سخنرانی علما برجسته استان در خصوص مسائل روز و اجتماعی، طرح سؤال در خصوص موضوعات روز و معرفی برنده به همراه اعطای جوایز نقدی از دیگر برنامه‌های جنبی مراسم جمع خوانی قرآن کریم در ارومیه است.

احمدی استقبال مردم از مراسم جمع خوانی به خصوص جوانان را نسبت به سالهای گذشته کم نظیر دانست و عنوان کرد: این امر نشان از ایمان و اعتقاد دینی و مذهبی وفضای معنوی جامعه دارد که در جوانان تأثیر بسزایی گذاشته است.

رئیس هیئت مدیره موسسه علوم قرآنی یاسین با بیان اینکه هم اکنون ۱۶ قاری برجسته قرائت مراسم جمع خوانی قرآن کریم ارومیه را عهده دار هستند گفت: این قاریان جزو نفرات برگزیده و ممتاز بین المللی و کشوری هستند که توسط شورای عالی قرآن در تهران انتخاب شده‌اند.

احمدی ستاد مراسم جمع خوانی قرآن کریم آذربایجان غربی را متشکل از دستگاه‌های دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، استانداری، صداو سیما، نیروی انتظامی، سپاه شهدا، تبلیغات اسلامی، فرهنگ وارشاد اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، ستادبرگزاری نماز جمعه، اتحادیه مؤسسات قرآنی استان و مجمع قاریان استان عنوان کرد.

مدیر موسسه قرآنی یاسین ارومیه و عضوانجمن بانوان قرآنی کشور نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از دو سوم مراسم جمع خوانی قرآن کریم را بانوان تشکیل می‌دهند افزود: بانوان به دلیل بر عهده داشتن تربیت نسل آینده استقبال بیشتری از این مراسم معنوی دارند و هم اکنون دو سوم شرکت کنندگان مراسم جمع خوانی قرآن کریم ارومیه بانوان هستند.

معصومه وجدانی با اعلام اینکه از اول ماه مبارک رمضان تا آخر این ماه هر روز یک جزء از قرآن کریم توسط قاریان ممتاز بین المللی و کشوری تلاوت می‌شود ادامه داد: این مراسم فرصتی است تا مردم بتوانند قرائت قرآن را تصحیح کنند و افرادی که این امکان از طریق شرکت در مراسم برای آن‌ها فراهم نیست از طریق شبکه استانی صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی این مراسم را دنبال کنند.

مدیر موسسه قرآنی یاسین ارومیه و عضوانجمن بانوان قرآنی کشور افزود: استقبال از مراسم معنوی جمع خوانی قرآن کریم نه تنها در این استان بلکه در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و آذربایجان مراسم نیز پخش می‌شود.