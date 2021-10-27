به گزارش خبرنگار مهر، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی، با هدف استفاده از زبان هنر برای دستیابی به اهداف خود در راستای تقویت مناسبات و تعاملات هنری، رسانه‌ای و تبلیغاتی میان دانشگاهیان و نخبگان در سطح ملی و بین‌المللی با محوریت قرآن کریم و سیره زندگانی معصومین (ع)، نمایشگاه مجازی تایپوگرافی با عنوان پیامبر مهربانی را برگزار می‌نماید. حمایت از هنرمندان جوان و مستعد، و نمایش آثار هنرمندان حوزه تایپوگرافی در سطح ملی از جمله رویکردهایی هست که در برگزاری این بخش از نمایشگاه مد نظر است.

اسامی، القاب، اشعار و ادعیه مرتبط با حضرت محمد (ص) موضوع نمایشگاه و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور مخاطب این نمایشگاه خواهند بود. اول آذرماه ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارسال آثار و زمان برگزاری ۱۶ آذر ماه همزمان با روز دانشجو خواهد بود.

نمایشگاه به صورت مجازی و در پایگاه اینترنتی (سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور) www.isqa.ir برگزار خواهد شد. ثبت نام صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی reg.isqa.ir انجام خواهد گردید.

اطلاعات فرم ثبت نام و عناوین آثار در تهیه مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، از این رو مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی بر عهده شرکت‌کننده است.

حجم تصویر ارسالی کمتر از ۲ مگابایت باشد. دبیرخانه نمایشگاه مجاز است از آثار ارسالی برای امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی خود استفاده کند.

در صورت ارسال بیش از حد ظرفیت نمایشگاه، آثار به صورت گزینشی انتخاب می‌شود. آثاری که با موضوع نمایشگاه مطابقت نداشته باشند حذف خواهند شد. آثاری که به لحاظ کیفیت فنی مورد تأیید نباشند حذف خواهند شد. تصاویر ارسالی باکیفیت پایین داوری نخواهد شد. دبیرخانه از دریافت آثار ارسالی بعد از موعد مقرر معذوراست.

ارسال آثار توسط شرکت کننده، جهت حضور در نمایشگاه به منزله اعلام مالکیت معنوی اثر است، درصورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله‌ای، عواقب حقوقی وجزایی آن به عهده شرکت کننده می‌باشد.

هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر ۵ اثر برای شرکت در نمایشگاه ارائه کند. به تمامی شرکت کنندگان در نمایشگاه گواهی شرکت در نمایشگاه از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی اعطا می‌گردد.

هزینه شرکت در نمایشگاه رایگان می‌باشد. ارسال اثر و شرکت در نمایشگاه به منزله پذیرش مقررات نمایشگاه است. تصمیم درباره مسائل پیش بینی نشده نیز برعهده شورای برگزاری است و به اطلاع هنرمندان خواهد رسید.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیرخانه به شماره ۰۲۱۶۶۹۷۰۷۷۵ و ۰۲۱۶۶۴۰۲۸۸۲ تماس حاصل نمایند.