حبیب گردانی به سپاهان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب گردانی، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با عقد قراردادی ۲ ساله به تیم فوتبال سپاهان پیوست.

این بازیکن که در روزهای گذشته با مسئولان باشگاه سپاهان وارد مذاکره شده بود، در نهایت امروز با این باشگاه اصفهانی به توافق رسید و قرارداد خود را با باشگاه امضا کرد.

گردانی یکی از بازیکنان محبوب تراکتورسازی به شمار می‌رفت که به دلیل عدم توافق با این باشگاه تبریزی راهی اصفهان شد.

سپاهان پیش از این با لئوناردو پادوانی، بازیکن فصل گذشته فولاد خوزستان قرارداد امضا کرده بود.