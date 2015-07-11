به گزارش خبرگزاری مهر، مختار آخوندی اظهارداشت: صید میگو در آب‌های خوزستان و بوشهر از اواسط مردادماه به مدت ۴۵ روز آغاز خواهد شد، ضمن اینکه در پاییز نیز یک فصل دیگر برای صید میگوی دریایی در استان خوزستان اعلام خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران اضافه کرد: همچنین از اواسط مهر، فصل صید میگوی دریایی در آب‌های استان هرمزگان اغاز و مجوز صید میگو در استان بوشهر برای بیش از هزار قایق و لنج صادر خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور صید وصیادی سازمان شیلات ایران گفت: زمان مجاز صید میگو برای قایق‌های کوچک دو روز زودتر از فعالیت صید لنج‌ها صادر خواهد شد.

وی پیش بینی کرد مانند سال‌های گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر برای صید میگو در بوشهر به دریا اعزام شوند، ضمن اینکه شناورهای تفریحی و بدون هویت درمدت فصل صید میگو حق هیچ فعالیت صیادی در ندارند و پاسگاه‌های دریابانی باید با متخلفان برخورد کنند.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران ادامه داد: پایان زمان صید پس از بررسی‌های پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر با توجه به اصل حفاظت از ذخایر اعلام می‌شود.

وی بر توجه صیادان به اجرای مقررات و آئین نامه های فصل صید تاکید کرد و گفت: مناطق ممنوع صید در استان بوشهر شامل مناطق حفاظت شده اطراف رودخانه موند، ساحل هلیله و رودحله است و صیادان از تلاش برای صید در این مناطق باید خودداری کنند.

آخوندی خاطرنشان کرد: در مجموع سالانه حدود ۹ هزار تن میگوی دریایی در آب‌های جنوبی کشور به صورت مجاز صید و پیش بینی می‌شود با مدیریت صحیح امسال نیز شاهد تولید حداقل ۹ هزار تن میگوی دریایی باشیم.

وی با بیان اینکه هر سال حدود دو هزار و ۵۰۰ تن میگوی دریایی با تلاش صیادان بوشهر طی یک ماه فصل مجاز صید برداشت می‌شود، گفت: عمده میگوهای دریایی صید شده در آبهای جنوبی کشور از نوع ببری و موزی است همچنین بخش زیادی از میگوی دریایی صید شده آبهای جنوبی به سایر کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا هر ساله صادر می‌شود.

آخوندی با اشاره به اینکه سال‌های اخیر مصرف داخلی میگو و سایر آبزیان بهتر شده است، گفت: بخشی از میگوی صید شده نیز در بازار داخلی به فروش می‌رسد.

مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران تاکید کرد: از زمانی که صیدمیگوی دریایی مجاز اعلام می‌شود به طور مرتب ذخایر را رصد می‌کنیم و با انجام گشت‌های تحقیقاتی و شاخص‌های زیستی و آماری در هنگام صید وضعیت ذخایر میگو بررسی می‌شود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران، اگر در زمان بررسی ها مشخص شود که صید ذخایر را تحت فشار قرار داده است، صید، تعطیل خواهد شد.

آخوندی اظهار داشت: هر چند از ابتدا زمان صید مجاز ۴۵ روز اعلام می‌شود اما بارها پیش آمده به دلیل تحت فشار واقع شدن ذخایر، زمان صید به ۳۰ روز نیز کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ذخایر میگوی آب‌های کشور هر سال نسبت به سال قبل آن کاهش چشمگیر می‌یابد، گفت : باید با کنترل صید غیرمجاز و نیز بازسازی ذخایر با این معظل جدی مقابله کنیم.