به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن تنگستانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در صید و صیادی، اظهار داشت: صیادان استان بوشهر در فصول صید ماهی و میگو به دریا رفته و نقش بسیار مهمی در تامین آبزیان در سطح کشور دارند.

وی با اشاره به گذشت 17 روز از آغاز فصل صید میگو در استان بوشهر، اضافه کرد: میزان صید نسبت به میانگین صید طی 10 سال گذشته دارای 11 درصد افزایش بوده است.

فعالیت 10 هزار صیاد برای صید میگو

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با اشاره به فعالیت 10 هزار صیاد برای صید میگو، خاطرنشان ساخت: یک‌هزار قایق و 500 لنج صیادی در این مدت در آب‌های استان بوشهر در صید میگو فعالیت داشته‌اند.

وی ادامه داد: بهترین نمونه میگوی صید شده در خلیج فارس میگوی ببری است که از ابتدای فصل صید میگو تاکنون بیش از 722 تن میگو از این نوع در آب‌هایا ستان بوشهر صید شده است که 624 تن آن را صیادان لنج‌ها صید کرده‌اند.

70 درصد صید متعلق به لنج‌ها است

تنگستانی ادامه داد: لنج‌ها در عمق پائین‌تری می‌توانند صید کنند که این موضوع باعث می‌شود تا میزان صید آنها بالاتر برود و بیش از 70 درصد میزان صید معادل 712 تن میگو مربوط به لنج‌ها است.

وی ادامه داد: مدت سفر صید لنج‌های صیادی نیز افزایش یافته است و با توجه به اینکه مدت زمان صید برای این شناورها چهار روز در یک دوره بوده است، هم اکنون به چهار تا شش روز افزایش یافته است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر تصریح کرد: هر چند در روزهای ابتدایی صید، مناطق جنوبی آب‌های استان از جمله مطاف دیر دارای شرایط مناسب‌تری برای صید بود، ولی در حال حاضر مناطق شمالی استان از جمله آب‌های شهرستان دیلم دارای ذخایر مناسب میگو است.