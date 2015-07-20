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۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۴

هیئت وزیران تصویب کرد:

اعتبار ۲۰ میلیاردی برای جبران خسارت وارده به طیور مازندران

اعتبار ۲۰ میلیاردی برای جبران خسارت وارده به طیور مازندران

با تصویب هیات وزیران، ۲۰ میلیارد ریال برای کمک به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور استان ناشی از شیوع بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مصوبه هیات وزیران آمده است: مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-، برای کمک به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور استان ناشی از شیوع بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ  ۱۸ تیرماه ۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.

 

کد مطلب 2862177

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