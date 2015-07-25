مصائب بی آبی درعشایر کهگیلویه وبویراحمد/ آبرسانی به ۸هزار خانوار

مجید علی پور به خیرنگار مهر گفت: این استان به رغم اینکه ۱۰درصد آب کشور را در خود دارد اما در سال جاری با تنش آبی مواجه شده که در۳۶ سال گذشته بی سابقه است.

وی افزود: تنش آبی تنها مختص به مناطق شهری و روستایی نیست و جامعه عشایری بیش از دیگر جوامع با مشکلات آب دست به گریبان است.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: کاهش ۱۸درصدی بارشها طی سال زراعی جاری موجب خشک شدن بسیاری از چشمه ها در مناطق عشایری شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون ۴۰درصد چشمه های در مناطق ییلاقی استان کم آب و یا کاملا خشک شده اند.

علی پور این مسئله را موجب نگرانی و عامل بروز مشکلات مختلف برای عشایر دانست و گفت: نه تنها هشت هزار خانوار عشایری بلکه بلکه دامهای شایر نیز با مشکل آب مواجه هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون این اداره کل برای کاهش این مشکلات اقدام به آبرسانی سیار از طریق تانکر به عشایر کرده است.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد افزود: آبرسانی به عشایر استان با ۱۶ تانکر انجام یم شود که با توجه به صعب العبور بودن جاده های عشایری در مناطق ییلاقی ناکافی است و حتی در برخی از مناطق سخت گذر، آبرسانی به عشایر به وسیله تراکتور انجام می شود.

وی بیان کرد: مناطق عشایر‌نشین زیلایی، جلاله، سرچنار، ساورز، طسوج، کوه سیاه بهمئی و ... از جمله مناطقی است که آبرسانی به آنها به صورت روزانه انجام می شود.

علی پور تعداد دام عشایر این استان را حدود یک میلیون و ۱۷۹ هزار راس اعلام کرد و گفت: جامعه عشایری کهگیلویه و بویراحمد سالانه قابلیت عرضه ۹۴ هزار راس گوسفند و بره، ۳۲۰ هزار راس بز و بزغاله و دو هزار و ۶۰۰ راس دام سنگین از جمله گاو و گوساله را به بازار دارد .

وی عنوان کرد: عشایر این استان سالانه بیش از ۳۵هزار تن انواع محصول دامی تولید می کنند.

علی پور یادآور شد: هم اکنون جامعه عشایری استان با ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار و ۶۷۲ نفر حدود ۱۲ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد را تشکیل می‌دهد.