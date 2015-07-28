سیل در هشت بندی قربانی گرفت/جان باختن یک معلم در حادثه

سرهنگ حبیب الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: روز گذشته بر اثر وقوع سیل ناگهانی در منطقه مشکالدین که بر اثر بارندگی شدید در شمال بشاگرد بوده است ماشین حامل دو نفر از اهالی هشتبندی در این سیلاب گرفتار و واژگون می شود.

وی همچنین در ادامه افزود: یکی از جانباختگان فردی بنام حسن عیدالهی از فرهنگیان منطقه هشت بندی است که سالیان طولانی در روستاهای سمسیلی، تیغ سیاه و مشکالدین مشغول تدریس به دانش آموزان محروم این روستاها بود.

وی در ادامه افزود :متاسفانه در این حادثه غم بار دو نفر از اهالی هشت بندی که یکی از آنها معلم بود جان باختند و تا این لحظه فقط یکی از اجساد فوت شده ها پیدا شده است.

وی در ادامه افزود: تلاش ها برای یافتن جسد فرد دوم با اعزامی اکیپ های مختلف بسیجیان، نیروهای انتظامی و هلال احمر ادامه دارد.

منطقه کوهستانی مشکالدین در ۳۰ کیلومتری از هشت بندی دارای رودخانه ای پر خروش است که هر ساله فصل تابستان در بعضی مواقع به دلیل بارندگی شدید در بشاگرد به صورت ناگهانی طغیان می کند.