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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۸

در گفتگو با مهر

محسن سليماني : داستان گويان قوي به ندرت از ادبيات قوي نيز برخوردارند

محسن سليماني : داستان گويان قوي به ندرت از ادبيات قوي نيز برخوردارند

محسن سليماني - نويسنده ، مترجم و منتقد ادبيات داستاني ، گفت : داستان نويسان يا داستان گويان قوي هستند يا ادبيات قوي دارند و كمتر كسي را مي توان يافت كه از هر دوي اينها برخوردار باشند .

 




اين نويسنده و استاد دانشكده هنرهاي زيباي تهران ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، با بيان اين مطلب افزود : داستان نويسي ازجايي آغاز مي شود كه انسان احساس مي كند و مي خواهد ديگران هم آن را حس كنند .

محسن سليماني افزود: اينكه كسي استعداد قصه نويسي دارد يا ندارد ؛ يكي  از مشكلاتي است كه هميشه حل نشده باقي مي ماند  و روي قضاوت ديگران  مبني بر اينكه  استعداد داريم  يا نداريم  ، نمي توان حساب كرد .

وي راه هاي پرورش استعداد افراد را تقويت حس تخيل دانست و افزود :  استفاده ازتجربيات ديگران دراين راستا راه گشاي خوبي مي تواند باشد . 

به گفته اين نويسنده و مترجم ادبي ، براي نوشتن مثل " ورزش كردن "  بايد گرم شد  و گرم كردن نوشتن ، با خواندن رمانهاي خوب امكان پذير است ،  اين رمانها بايد قوه تخيل را تحريك كند ، همچنين شركت  در كلاسهاي قصه نويسي ، كمك بزرگي به نوشتن محسوب مي شود . 

به گزارش مهر ، محسن سليماني فارغ التحصيل  ادبيات انگليسي است  و تا كنون در زمينه نقد ادبي ، اصول داستان نويسي  و آثار داستاني  بيش از سي كتاب ترجمه  كرده است  و از آن جمله مي توان به اشتباه  نويسندگان ( ترجمه ) ، شاهكارهاي ادبيات جهان (شش جلد) از روي دست رمان نويس ( ترجمه ) ، " رمان چيست " و ...  اشاره كرد .
کد مطلب 287694

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