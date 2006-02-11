محسن سليماني : داستان گويان قوي به ندرت از ادبيات قوي نيز برخوردارند









اين نويسنده و استاد دانشكده هنرهاي زيباي تهران ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، با بيان اين مطلب افزود : داستان نويسي ازجايي آغاز مي شود كه انسان احساس مي كند و مي خواهد ديگران هم آن را حس كنند .

محسن سليماني افزود: اينكه كسي استعداد قصه نويسي دارد يا ندارد ؛ يكي از مشكلاتي است كه هميشه حل نشده باقي مي ماند و روي قضاوت ديگران مبني بر اينكه استعداد داريم يا نداريم ، نمي توان حساب كرد .

وي راه هاي پرورش استعداد افراد را تقويت حس تخيل دانست و افزود : استفاده ازتجربيات ديگران دراين راستا راه گشاي خوبي مي تواند باشد .

به گفته اين نويسنده و مترجم ادبي ، براي نوشتن مثل " ورزش كردن " بايد گرم شد و گرم كردن نوشتن ، با خواندن رمانهاي خوب امكان پذير است ، اين رمانها بايد قوه تخيل را تحريك كند ، همچنين شركت در كلاسهاي قصه نويسي ، كمك بزرگي به نوشتن محسوب مي شود .