محسن سليماني : داستان گويان قوي به ندرت از ادبيات قوي نيز برخوردارند

اين نويسنده و استاد دانشكده هنرهاي زيباي تهران ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، با بيان اين مطلب افزود : داستان نويسي ازجايي آغاز مي شود كه انسان احساس مي كند و مي خواهد ديگران هم آن را حس كنند .
محسن سليماني افزود: اينكه كسي استعداد قصه نويسي دارد يا ندارد ؛ يكي از مشكلاتي است كه هميشه حل نشده باقي مي ماند و روي قضاوت ديگران مبني بر اينكه استعداد داريم يا نداريم ، نمي توان حساب كرد .
وي راه هاي پرورش استعداد افراد را تقويت حس تخيل دانست و افزود : استفاده ازتجربيات ديگران دراين راستا راه گشاي خوبي مي تواند باشد .
به گفته اين نويسنده و مترجم ادبي ، براي نوشتن مثل " ورزش كردن " بايد گرم شد و گرم كردن نوشتن ، با خواندن رمانهاي خوب امكان پذير است ، اين رمانها بايد قوه تخيل را تحريك كند ، همچنين شركت در كلاسهاي قصه نويسي ، كمك بزرگي به نوشتن محسوب مي شود .
به گزارش مهر ، محسن سليماني فارغ التحصيل ادبيات انگليسي است و تا كنون در زمينه نقد ادبي ، اصول داستان نويسي و آثار داستاني بيش از سي كتاب ترجمه كرده است و از آن جمله مي توان به اشتباه نويسندگان ( ترجمه ) ، شاهكارهاي ادبيات جهان (شش جلد) از روي دست رمان نويس ( ترجمه ) ، " رمان چيست " و ... اشاره كرد .
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