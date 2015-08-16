به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که حمیدرضا سیاسی مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس، در جلسهای با مسئولان باشگاه استقلال در وزارت ورزش شرکت کرد و حتی به مسئولان این باشگاه برای ارائه کمک مالی قول همکاری داد؛ موضوعی که البته با سابقه سال گذشته سیاسی و کمک وی به استقلال چندان دور از انتظار نبود ولی مدیرعامل پیشین پرسپولیس ابتدا حضورش در این جلسه را تکذیب و سپس تاکید میکند که به صورت اتفاقی با استقلالیها در وزارتخانه مواجه شده است! سیاسی همچنین میگوید نه قولی به استقلالیها داده و نه قصدی برای بازگشت به ورزش دارد و صرفا به مسئولان استقلال دلداری داده است!
مشروح گفتگوی سیاسی با خبرنگار مهر که تلاش دارد جلسهاش با استقلالیها را عادی و اتفاقی نشان دهد، در زیر میآید:
* خبرگزاری مهر: آقای سیاسی! به نظر میرسد امسال هم همانند سال گذشته هم به استقلال و هم به پرسپولیس کمک مالی میکنید؟
- سیاسی: من در هیچ باشگاهی حضور ندارم. نه استقلال و نه پرسپولیس. به هیچ عنوان قصد بازگشت به ورزش را هم ندارم.
* اما شما چند روز پیش با مسئولان استقلال در وزارت ورزش و در دفتر بهرام افشارزاده جلسه داشتید. این جلسه به چه دلیل بود؟
- من جلسهای با استقلالیها نداشتم.
* یعنی منکر جلسه و صحبت با مسئولان باشگاه استقلال در وزارت ورزش میشوید؟
- جلسه به آن معنا که از قبل تعیین شده باشد، نبود. من استقلالیها را ممکن است همه جا ببینم، حتی در خیابان. چند روز پیش به دفتر افشارزاده رفته بودم که آنجا استقلالیها را هم دیدم ولی اینکه جلسهای داشته باشم، نبود! فقط با هم یک احوالپرسی داشتیم.
* اینکه بخواهید به استقلال یا پرسپولیس کمک کنید، ذاتا بد نیست ولی چرا اصرار دارید که جلسهای نداشتهاید؟
- من کاری به بد یا خوب بودن کمک ندارم. همانطور که گفتم در هیچ جای ورزش نقشی ندارم.
* یعنی با استقلالیها هیچ صحبتی درباره مسائل مالی و کمک به آنها نداشتید؟
- من فقط به آنها دلداری دادم که ان شاءالله مشکلات مالی درست میشود! اینکه دلداری بدهید با اینکه بخواهید کمک کنید، با هم فرق دارد.
* چرا این درد و دل و به قول شما دلداری دادن باید در دفتر مدیرعامل باشگاه استقلال در وزارت ورزش صورت بگیرد؟
- افشارزاده سرپرست حوزه وزارتی وزارتخانه ورزش هم هست. هرچند ایشان مدیرعامل استقلال است، ولی در وزارت ورزش سمت سرپرستی حوزه وزارتی را دارد و هر ارتباطی با وزیر از طریق ایشان صورت میگیرد.
* چرا حضور شما و استقلالیها در دفتر سرپرست حوزه وزارتی ورزش باید در یک روز و یک ساعت مشخص باشد؟
- خب ممکن است یک روز دیگر هندبالیها یا ورزشکاران واترپلو در این دفتر حضور داشته باشند. شاید یک روز کشتیگیرها به این دفتر بروند. دفتر سرپرست حوزه وزارتی برای همه ورزشکاران است. اصلا شاید یک روز پرسپولیسیها هم آنجا باشند! اگر قرار باشد درباره استقلال و پرسپولیس صحبتی شود، مسئولان در ساختمان این باشگاهها جلسه میگذارند نه وزارت ورزش.
* دلیل اینکه شما میخواهید کمک به استقلال را پنهان کنید، چیست؟
- دلیلی ندارد اگر بخواهم کمک کنم، آنرا مخفی نگه دارم. اگر کمک کنم که آنرا با افتخار اعلام و آنرا در بوق و کرنا میکنم و هزارتا مراسم میگیرم و در نهایت یک مقدار هم پول میدهم. نمیدانم چرا اصرار دارید که به استقلال کمک کردهام.
* قطعا در میان دلداری شما به استقلالیها پای قول کمک هم وسط آمده است. اینطور نیست؟
- من به هیچکس قول کمک ندادهام. استقلالیها گفتند وضعمان خوب نیست و من هم گفتم ان شاءالله که درست میشود. من درباره ورزش به هیچکس قول ندادهام و اصلا هم قصد بازگشت ندارم.
* با این حساب حضور شما در دفتر افشارزاده و وزارت ورزش به چه دلیل بوده است؟
- من یکسال در هیات مدیره پرسپولیس بودم و در این باشگاه مسئولیت داشتم. در حین مسئولیت هم مسائلی پیش میآید که آدم باید پاسخگو باشد. بخصوص اینکه برای دادگاه باید از وزارت ورزش بخواهم مسائلی را اعلام کند. حالا ممکن است باز هم فردا یا پس فردا به وزارت ورزش بروم. کار یک مسئول با اتمام دوران فعالیتش در یک باشگاه، به اتمام نمیرسد و باید تا سالها پاسخگو باشد. با این حال باز هم میگویم که قصد حضور در هیچ عرصهای را ندارم و هیچکس از من کمک نخواسته است.
نظر شما