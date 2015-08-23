به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای عطار، احمدرضا مومنی ضمن اعلام اسامی داوران چهارمین جشنواره کتاب‌خوانی مجازی گفت: در این دوره از جشنواره که هرساله با هدف گسترش عادت به مطالعه و به همت فرهنگ‌سرا و کتاب‌خانه عطارنیشابوری برگزار می شود، نویسندگان مطرح کشور داوری نهایی جشنواره را به عهده گرفته اند که از میان آنها می توان به حضور اسدا…امرائی، مصطفی رحماندوست، سیامک گلشیری، سروش صحت، ابوالفضل همتی آهویی، منصور ضابطیان و بلقیس سلیمانی اشاره کرد.

وی افزود: استفاده از فضای مجازی این امکان را فراهم کرده است که شرکت کنندگان از فرصت برابر برای شرکت در یک مسابقه کتاب‌خوانی برخوردار گردند و جشنواره از حالت محلی به یک جشواره ملی مبدل گردد. جشنواره‌ی کتاب‌خوانی مجازی امسال با قوت بیشتر و به صورت گسترده تری در کشور و خارج از کشور برگزار می شود. همچنین نهادهایی مانندحوزه هنری، کانون پرورش فکری و بنیاد رودکی نیز برای مشارکت در این جشنواره بین المللی اعلام آمادگی کردند.

مومنی درخصوص ویژگی های این دوره از جشنواره گفت: در سال جاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری و به ویژه معاونت فرهنگی و هنری و امور کتابخانه ها حمایت بیشتری داشتند، ایده های خوبی در فرآیند اجرا داده شده شد. همچنین با کمک و مساعدت معاونت هنری، وزن هیات داوران بالاتر رفته و داوری‌ها تخصصی تر شده است.

مومنی در ادامه به بیان مهمترین اهداف جشنواره پرداخت و گفت: گسترش فرهنگ عادت به مطالعه، معرفی غیرمستقیم آثار فاخر داستانی، تغییر گرایش مخاطب از آثار سطحی به سمت آثار عمیق و فاخر، استفاده مفید از فضای مجازی حول موضوعات فرهنگی و هنری، درگیر کردن مخاطبان و فعالان فضای مجازی در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی، ترویج اهداف کلان فرهنگی از جمله گسترش ارزش هایی مانند: همدلی و مهربانی، صلح، دوستی و عشق، اهمیت به نهاد خانواده، اهمیت مشارکت و همبستگی اجتماعی در قالب رمان بخشی از اهداف این جشنواره است.

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۰ خاطر نشان کرد: بسیاری از معضلات جامعه بویژه در نسل های جوان‌تر، تأثیر پذیرفتن از رسانه ها و شبکه های مجازی است. بسیار طبیعی است که جوانان به دلیل خصلت ماجراجویی و هیجان‌طلبی همواره به دنبال تجربه کردن محیط‌ها و ماجراهای تازه هستند. در این میان فعالان و نهادهای فعال در حوزه‌ی فرهنگ می بایست خلاءهای موجود در فضای ارتباطی و شبکه های مجازی را با ایده ها و خلاقیت های نو پر کنند. سرعت تحولات در این حوزه به اندازه ای زیاد است که هر دقیقه‌ی آن می تواند بهای سنگینی برای حفظ فرهنگ و اندیشه ها و ارزش های مذهبی و ملی ما داشته باشد. بدین منظور فراهم ساختن شرایطی که مخاطبان این فضا بتوانند قدرت تفکر انتقادی خود را گسترش بدهند و در مقابل آسیب‌های فرهنگی واکسینه شوند بسیار حایز اهمیت است.

وی ادامه داد: داوری چهارمین جشنواره مجازی کتاب‌خوانی در دو مرحله انجام خواهد شد. در مرحله‌ی اول، بیش از دویست پاسخنامه که بالاترین میانگین نمرات از داوران دور اول را کسب کرده اند مشخص شده و در دور دوم، دواران بخش نهائی، پس از داوری مجدد روی پاسخ‌نامه ها، نفرات برتر را بر اساس میانگین نمره کسب شده انتخاب می کنند.

مومنی، به گروه های مختلف سنی در جشنواره اشاره کرد و گفت: چهارمین دوره‌ی این جشنواره، امسال در میان سه گروه سنی کودک، نوجوان و آزاد برگزار می شود. شرکت در بخش آزاد و نوجوان این دوره از جشنواره، همانند دوره های قبل بوده و علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره، از میان رمان های معرفی شده یک یا تعدادی رمان را انتخاب کرده و پس از مطالعه‌ی آن‌ها به چهار سوال تشریحی پاسخ داده و در مسابقه شرکت کنند.

وی در توضیح نحوه‌ی برگزاری بخش کودک جشنواره افزود: بخش کودک برای گروه سنی الف و ب ( ۴ تا ۸ سال) برای اولین بار در این دوره به جشنواره اضافه شده است؛ کودکان و والدین آنها می توانند با مراجعه به تارنمای جشنواره‌ مجازی کتاب‌خوانی، متن داستانی را که در سایت قرار داده شده است و یا یکی از کتاب‌های داستان معرفی شده در سایت را به انتخاب خود مطالعه کرده و بر مبنای برداشت شخصی از داستان، نقاشی بکشند و پس از تهیه‌ی عکس از روی نقاشی توسط دوربین گوشی همراه یا دوربین‌های دیجیتال و یا فایل اسکن شده، آن را به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال کنند.

مدیر فرهنگسرای عطار در ادامه بیان کرد: داوری این دوره از جشنواره‌ی مجازی کتاب‌خوانی در دو مرحله انجام می­شود، در مرحله اول جمعی از متخصصان با معیار های تعریف شده اعم از درست بودن پاسخ، رعایت اصول نگارشی و … تعداد ۲۰۰ پاسخ‌نامه را برمی‌گزینند و در مرحله‌ی دوم جمعی از نویسندگان شهیر و زبده از میان آثار راه یافته به بخش پایانی، برندگان نهایی را انتخاب می کنند.

او در خصوص چگونگی انتخاب آثار و سؤالات طراحی شده گفت: کتاب هایی برای مسابقه در نظر گرفته شده اند که نگرش عمیق‌تری به ارزش‌های مذهبی، ملی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی داشته و خوانندگان را به تفکر انتقادی هدایت کنند.

مومنی در پایان تصریح کرد: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با توجه به گستره ی نفوذ فرهنگی و اجتماعی خود در شهر تهران و با توجه به دارا بودن زیرساختهای فیزیکی و با توجه به اهمیت موضوع، فعالیت های ویژه ای را در حوزه گسترش فرهنگ مطالعه از طریق ایجاد شبکه های مدرن کتابخانه ای در سرتاسر شهر تهران آغاز کرده و گام‌های تازه‌ای در جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در فضای مجازی نیز برداشته است که جشنواره کتابخوانی مجازی یکی از آنهاست. به اعتقاد ما عادت به مطالعه علاوه بر گسترش ارزش‌های جامعه می تواند جنبه پیشگیری از ورود ارزش‌های نادرست را هم از طریق گسترش قوه نقادی ایفا کند.

چهارمین جشنواره مجازی کتاب‌خوانی در سه بخش کودک، نوجوان و آزاد از ۲۰ تیرماه تا ۳۰ شهریور برگزار می شود.