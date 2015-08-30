دهمین جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمين دوره جايزه كتاب سال شعر، منتخب «خبرنگاران»، در سه بخش كتاب سال، ويژه (شاعران بدون كتاب) و تجليل از يك عمر فعاليت شعری، همچون گذشته با داوري جمعي از شاعران خبرنگار و فعال رسانه در حوزه شعر و ادبيات، برگزار میشود.
اين دوره از جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران، با دبيری عليرضا بهرامي، از شاعران و ناشراني كه در سال ۱۳۹۳ مجموعه شعر منتشر كردهاند، دعوت ميكند تا با توجه به شرايط زير در بخش كتاب سال جايزه شركت كنند:
۱- كتاب در سال ۱۳۹۳ منتشر و در شناسنامه كتاب ذكر شده باشد.
۲- چاپ اول و به زبان فارسي در ايران منتشر شده باشد.
۳- برگزيده اشعار يا مجموعه گروهي نباشد.
علاقهمندان به شركت در اين بخش بايد پنج نسخه از اثر خود را تا پایان مهرماه ۱۳۹۴ به نشاني تهران، صندوق پستي ۱۸۷ - ۱۳۳۵۵، دبيرخانهي جايزهي كتاب سال شعر - خبرنگاران، بفرستند. با این تاکید که این تاریخ تمدید نخواهد شد.
در بخش ويژه نيز كه براي كشف استعدادهای شعری برگزار میشود، آن دسته از شاعرانی كه در هر سنی، تاكنون مجموعه شعر منتشر نكردهاند، آثار خود را با توجه به شرايط زير - تنها - از طريق نشاني پست الكترونيكيshaahin.fathyan@gmail.com میتوانند بفرستند:
۱) شرکتكنندگان در اين بخش نبايد تاکنون (چه در سالهاي گذشته و چه در سال جاري) كتاب مجموعه شعر در ايران منتشر کرده يا برای انتشار به ناشری سپرده باشند.
۲) مجموعه شعرها بايد به زبان فارسی باشد.
۳) تعداد شعرها بين ۴۰ تا ۵۰ قطعه بوده و در صورت نرسيدن به اين تعداد، لازم است تعداد صفحههاي مجموعه شعرها بين ۸۰ تا ۱۰۰ صفحه باشد.
۴) آثار بايد حتما در فرمت ويندوز word ۲۰۰۳ يا word ۲۰۰۷ حتما – حتما - با قلم Times New Roman همگی در قالب یک فایل، باشد. از فرستادن اثر در قالب pdf يا پرينت جدا خودداري شود.
۵) حضور در اين بخش براي تمامي شاعران فارسيزبان داخل و خارج كشور آزاد است.
در اين بخش نيز علاقهمندان تا پایان مهرماه ۱۳۹۴ فرصت دارند كه شعرهای خود را به نشاني پست الكترونيكی جايزه بفرستند.
اميدواريم كه با توجه به شركت هرساله شاعرانی فارسیزبان از افغانستان، تاجیکستان و ايرانيان مقيم ديگر كشورهاي جهان، امسال شاهد حضور شاعرانی فارسیزبان از شبه قاره هند نيز باشد.
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