نمایندگان دولت در هیات مدیره مخابرات تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران به صورت فوق‌العاده با حضور ۹۶.۲ درصد سهامداران این شرکت، صبح امروز برگزار شد.

در این مجمع که با هدف تکمیل اعضای دولتی هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تشکیل شد، نمایندگان حقوقی دولت در هیات مدیره این شرکت معرفی شدند.

مطابق ماده ۳۰ اساسنامه شرکت مخابرات ایران، هر یک از اعضای هیات مدیره این شرکت نباید بیش از ۴ غیبت متوالی یا بیش از ۶ جلسه غیبت غیرموجه در جلسات هیات مدیره داشته باشند؛ درصورت وقوع این موضوع، مخابرات با تشکیل مجمع به صورت فوق‌العاده می‌تواند نسبت به تکمیل هیات‌مدیره خود اقدام کند.

براین اساس مجمع عمومی مخابرات صبح امروز با حضور مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران و نمایندگان حقوقی بلوک ۴۰ درصدی دولت برگزار شد و نمایندگان دولت اعلام کاندیداتوری کردند.

در این مجمع، برغم اینکه سهامدار عمده مخابرات ایران ( شرکت توسعه اعتماد مبین) قادر بود برای انتخاب نمایندگان حقوقی دولت نیز تصمیم‌گیری و اعلام کاندیداتوری کند اما این شرکت از کاندیداتوری برای نمایندگان حقوقی دولت انصراف داد تا شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت اصفهان به نمایندگی از سهام عدالت و وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت، برای هیات مدیره مخابرات اعلام کاندیداتوری کنند.

پیش از این وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت و سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران حضور داشت و محمد روح اللهی و نصرالله جهانگرد اعضای حقیقی هیات مدیره به نمایندگی از وزارت ارتباطات بودند.

براین اساس و طبق آئین‌نامه شرکت مخابرات ایران، اعضای حقوقی مشخص شده مکلف شدند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به معرفی نمایندگان حقیقی خود برای حضور در جلسات آتی هیات مدیره این شرکت اقدام کنند و بعد از معرفی این اعضا، اولین جلسه هیات مدیره با ترکیب جدید برگزار خواهد شد.