به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کنت برانا قرار است برای اقتباس از داستان های کودکانه «آرتمیس فول» با دیزنی همکاری کند.

«آرتمیس فول» نام یک مجموعه کتاب کودکانه هشت جلدی در ژانر علمی تخیلی فانتزی است و کنت برانا با امضای قراردادی با این کمپانی قصد کارگردانی فیلمی بر مبنای این داستان‌های کودکانه را دارد. کانر مک فرسون نمایشنامه نویس ایرلندی قرار است فیلمنامه این فیلم را بنویسد.

هر چند این پروژه در مراحل اولیه شکل گیری‌اش است، اما مجموعه داستانی که نویسنده‌اش ائون کالفر است درباره یک پسر ۱۲ ساله است که در تلاش برای گرفتن طلاهای سرزمین مخفی پریان، با ماجراهای خطرناکی روبه رو می‌شود. این مجموعه کتاب در فاصله ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ منتشر و با نقدهای مثبت روبه رو شد.

این فیلم را هاروی واینشتاین و برانا تولید می کنند.

برانا برای بازسازی مجدد «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» از کتاب آگاتا کریستی با تمرکز بر شخصیت هرکول پوآرو برای کمپانی فاکس هم انتخاب شده است. او سال پیش «سیندرلا» را ساخت.

این در حالی است که کنت برانا که به تازگی یک کمپانی جدید تاسیس کرده اعلام کرد پنج نمایش از شکسپیر تا جان آزبورن را پاییز امسال روی صحنه می‌برد.

این چهره مشهور تئاتر بریتانیا که لقب «سِر» دارد، به عنوان یک کارگردان موفق نیز شناخته شده و یک پروژه مشترک با مارتین اسکورسیزی برای ساخت فیلمی با الهام از «مکبث» را نیز در دست دارد.