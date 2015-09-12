رقابت «۳۱۶» از ایران با ۹ فیلم در جشنواره آدلاید استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، ۹ فيلم در این دوره از جشنواره «آدلاید» در بخش مسابقه بین الملل شرکت دارند.

به غیر از «۳۱۶» آثار دیگری از جمله «در جستجوی خوشبختی» ساخته سو بروکس، «ساحل طلایی» دانیل دنسیک، «دفتر کار» هونگ وون چان، «بابایی» ویسار مورینا منتخب استعداد برتر جشنواره برلین، «مالک قطعی» پیتر سولت با بازی جولین مور، «کارول» به کارگردانی تاد هینس و نقش آفرینی کیت بلانشت که امسال در جشنواره کن حضور داشت، «گاو نئون» گابریل ماسارو و «بره» یارد زالک در این جشنواره حضور دارند. همچنین «جوانی» جدیدترین اثر پائولو سورنتینو نیز به عنوان خاتمه دهنده این جشنواره به نمایش در می‌آید.

هفتمین دوره جشنواره فیلم «آدلاید» که بصورت دوسالانه است از ۱۵ تا ۲۵ اکتبر (۲۳ مهر تا ۳ آبان) برگزار می‌شود.

فيلم «۳۱۶» هفته پيش در جشنواره وارنا بلغارستان موفق به كسب جايزه ويژه هيات داروران شده بود.

فیلم پیمان حقانی همچنان پس از ٣ ماه به اكران عمومي اش در گروه سينمايي «هنر و تجربه» ادامه مي دهد.

