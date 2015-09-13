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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۰۱

حمله «دونالد ترامپ» به هیأت حاکمه آمریکا:

احمق ترين افراد بر آمريکا حکومت می کنند

احمق ترين افراد بر آمريکا حکومت می کنند

«دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا امروز در سخنانی گفت که احمق ترین افراد بر آمریکا حکومت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشییتدپرس اعلام کرد که «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا در تجمع انتخاباتی خود در «آیووا» گفت: احمق ترین افراد بر آمریکا حکومت می کنند.

ترامپ در تجمع انتخاباتی خود در آیووا گفت: علیرغم اینکه این کشور بهترین خودروهای نظامی در جهان را در اختیار دارد و آن ها برای نظامیان ما ساخته شده اند، اما می بینیم که تعدادی از آن ها به سختی مجروح می شوند؛ زیرا احمق ترین افراد بر آمریکا حکومت می کنند. در این کشور با کسانی سر و کار داریم که نمی دانند چه کار می کنند.

وی ادامه داد: میزان بدهی های این کشور در سال گذشته ۱۸ تریلیون دلار بود، اما این میزان امروز به ۱۹ تریلیون دلار افزایش یافته است.

کد مطلب 2914773

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