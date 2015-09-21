به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی ثابتقدم، در اختتامیۀ دومین دوره از جشنوارۀ فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» که شامگاه یکشنبه برگزار شد با اشاره به اشتراک سه مقوله جنگ، صلح و طبیعت، گفت: این سه مقوله برگرفته از مقولههای انسانی و در عین حال ذهنی است که قابلیت عینیت بخشیدن برای هر انسانی راداشته و نحوه هدایت رابطه بین طبیعت و انسان در بستر هنر را مشخص می کند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی «دریای دوستی، کاسپین» در رشت، افزود: این جشنواره نشان می دهد که محدوده جغرافیایی ما این قابلیت را دارد که با بستر فرهنگی و هنری ریشهدار، جهانی شود.
ثابت قدم تاکید کرد: در راستای جهانی شدن باید فارغ از نگاه کاسب کارانه به هنر، از یک هنر اجتماعی شده به یک هنر اقتصادی شده رسید.
شهردار رشت با بیان این نکته که رشد اقتصادی عامل ثبات و پایداری هنر در طبقه متوسط جامعه است تصریح کرد: استمرار و پایداری هنر و اشاعه آن به نسل آینده زمانی محقق می شود که قبول کنیم هنر یک رشته اساسی در مقوله های ذهنی بوده که قابلیت تعمیم در مقولههای مادی زندگی را دارد.
ثابتقدم با اشاره به جایگاه هنرمندان گفت: اگر قرار است نخبگان هنری گیلان ماندگار و سبب ایجاد نگاه ملی و بینالمللی به این محدوده جغرافیایی شوند باید بتوانیم خدمات کمی و کیفی متناسب با شأن هنرمندان در حوزههای روزمره زندگی ارائه کنیم.
وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در مقوله فرهنگ گفت: مدیریت امروز شهر رشت چه برای بسترسازی هویتبخشی هنری و چه در جذب و اشاعه آن، به عمق محلات رفته و نگاه آماتوری را به نگاهی حرفهای تبدیل می کند.
ثابتقدم با تاکید بر اینکه اقتصاد شهری رشت مبتنی بر اقتصاد گردشگری با محوریت هنر است، تاکید کرد: در این راستا به مشارکت هنرمندان نیاز داریم تا با برندسازی رشت در مقیاس ملی به این هدف برسیم.
شهردار رشت با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در دیپلماسی شهری تصریح کرد: اگر قرار است موضوعات متعارف این مقوله در حوزه ذهنی تبدیل به عینیت شود، راهی نداریم جز اینکه با یک برنامه زمانبندی شده و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود به شخصیتسازی بپردازیم و حرکات فردی را به نگاه عمومی و انسجام اجتماعی تبدیل کنیم، زیرا سرمایه اجتماعی زیربنای توسعه فرهنگی است.
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