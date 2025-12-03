فتح اللهی: هنر ابزار اثرگذار در بیان مسائل اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی صبح چهارشنبه در نشست هماندیشی با جمعی از هنرمندان استان که در حوزه هنری رشت برگزار شد، هنر را «زبان نافذ جامعه» توصیف کرد و اظهار کرد: بسیاری از مسائل و دغدغههای اجتماعی را شاید نتوان با زبان اداری و رسمی بیان کرد، اما هنر میتواند همان موضوعات را به شکلی اثرگذار و ماندگار منتقل کند.
فتحاللهی با اشاره به نقش تاریخی هنر در شکلدهی فرهنگ عمومی جامعه گفت: جامعه فقط اقتصاد و ساختمان و عدد و رقم نیست؛ حالِ خوب مردم، نشاط اجتماعی و امید عمومی بخش مهمی از کیفیت زندگی است و هنر ستون اصلی این هویت جمعی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه برخی آثار هنری و دیالوگهای ماندگار سالها در ذهن مردم باقی میماند، ادامه داد: این نشان میدهد که پیام هنرمند، بیش از هر سخنرانی و دستورالعملی در دل مردم مینشیند؛ زیرا هنر از جنس احساس و آگاهی است و به همین دلیل اثرگذاری آن عمیقتر است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، وظیفه حاکمیت را «بسترسازی» برای فعالیتهای فرهنگی و هنری دانست و تصریح کرد: حاکمیت در حوزه فرهنگ متولی مستقیم تولید اثر نیست، اما موظف است امکان، فضای مناسب و زیرساخت لازم را فراهم کند تا هنرمندان بتوانند فعالیت مؤثر و ماندگار داشته باشند.
فتحاللهی بخش مهم حمایتی دستگاههای اجرایی را ایجاد دسترسی، فراهمسازی سالنها و تسهیل اجرای برنامهها دانست و افزود: کمکهای مالی نیز به سهم خود انجام میشود، اما مهمتر از بودجه، شکلدهی یک جریان مستمر و یک مسیر دائمی برای هنر است.
وی از آغاز فرآیند تشکیل کارگروه هنر در شورای اجتماعی استان خبر داد و بیان کرد: پیشنهاد ما این است که نمایندگان هنرمندان در این شورا حضور فعال داشته باشند و نگاه تخصصی خود را در سیاستگذاری فرهنگی استان ارائه کنند؛ زیرا تصمیمهای مؤثر باید با نظر صاحبان تجربه و دغدغه اتخاذ شود.
فتحاللهی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی جریان مستمر تئاتر خیابانی در رشت خبر داد و گفت: پیادهراه فرهنگی رشت ظرفیت کمنظیری دارد و با همراهی هنرمندان، میتوان نمایش خیابانی را به یک اتفاق دائمی و هویتساز در شهر تبدیل کرد. ما نقش خود را در تسهیلگری، هماهنگی و رفع موانع اجرا ایفا خواهیم کرد.
وی با اشاره به مراودات اخیر فرهنگی استان با کشورهای حوزه دریای خزر و برنامه ریزی برای برگزاری هفتههای فرهنگی مشترک افزود: به دنبال آن هستیم که فعالیتهای هنری گیلان تنها در سطح داخلی باقی نماند؛ ظرفیت بینالمللی هنر گیلان باید فعال شود و تولیدات هنری ما در مجامع بینالمللی دیده شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همچنین با اشاره به اولویتهای آسیبهای اجتماعی استان اضافه کرد: در حوزههای کودکان کار، اعتیاد، متکدیان، ازدواج و طلاق و سایر آسیبها، هنر میتواند نقشی بسیار مؤثرتر از اقدامات سختافزاری و دستوری داشته باشد. بخشی از اعتبارات اجتماعی استان نیز با هدف حمایت از طرحهای هنری مؤثر در کاهش آسیبها تخصیص خواهد یافت.
فتحاللهی با تأکید بر اینکه احترام به هنرمندان و حفظ جایگاه آنان وظیفه همه مدیران است، گفت: هنرمندان حال مردم را خوب میکنند و این ارزش بزرگی است. این نسل و نسلهای آینده باید ببینند که هنرمند در جامعه مورد احترام است؛ این احترام انگیزه میآفریند و زمینه رشد هنری را تقویت میکند.
وی در پایان تصریح کرد: در بسیاری از طرحها و برنامههای فرهنگی استان، اجرا را به خود هنرمندان میسپاریم و دستگاههای اجرایی نقش هماهنگکننده دارند. هدف ما واگذاری امور به اهل آن و شکلگیری یک جریان منسجم، ماندگار و هویتساز در حوزه هنر گیلان است.
نظر شما