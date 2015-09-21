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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

لاریجانی در دیدار رئیس گروه دوستی ویتنام:

آماده هر گونه همکاری با ویتنام هستیم

آماده هر گونه همکاری با ویتنام هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی بر گسترش روابط با ویتنام در همه حوزه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار هیئت پارلمانی ویتنام با بیان اینکه ملت ایران برای مبارزات استقلال‌طلبانه مردم ویتنام احترام خاصی قائل است افزود: جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت ها و توانمندی‌های فراوان فناوری و علمی و صنعتی آماده هرگونه همکاری نزدیک در عرصه های مختلف با ویتنام است و مجلس شورای اسلامی نیز سازوکارها و حمایت‌های قانونی لازم را در این زمینه تصویب خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه بر اهمیت فعال شدن بخش خصوصی و تقویت مراودات پارلمانی میان دو کشور تأکید کرد.

 لگوانگ هویی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ویتنام و ایران نیز در این دیدار با ابراز خوشنودی از سفر به ایران، گفتگوهای خود را با مقامات کشورمان بسیار مفید و سازنده خواند و گفت: هیئت پارلمانی ویتنام در این سفر با دستاوردها و پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های گوناگون آشنا شد که می تواند به گسترش روابط دوستانه دو کشور و ایجاد فضای جدید در همکاری‌ها کمک کند.

وی ایران را کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه دانست و افزود: ویتنام خواستار توسعه ارتباطات دوستانه با ایران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی است. 

رئیس هیئت پارلمانی ویتنام رویکرد جمهوری اسلامی ایران را برای استقرار امنیت و آرامش پایدار در منطقه بسیار مثبت و سازنده خواند.

کد مطلب 2921300

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