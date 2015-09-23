  1. استانها
  2. کردستان
۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد:

تظاهرات ضدصهیونیستی در کردستان برگزار می شود

تظاهرات ضدصهیونیستی در کردستان برگزار می شود

سنندج- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی هتک حرمت صهیونیست های غاصب به مسجد الاقصی، تظاهرات ضد صهیونیستی پس از اقامه نماز جمعه در سطح استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان، در پی حملات ددمنشانه صهیونستها به مسجد الاقصی با صدور اطلاعیه ای محکومیت و فراخوان تظاهرات عمومی، اعلام کرد:

روز جمعه سوم مهر ماه پس از اقامه نماز پرصلابت جمعه، در محکومیت خباثت و تعرض بی شرمانه صهیونیست های خونخوار به قبله اول مسلمین جهان و هتک حرمت مسجد الاقصی، در سراسر استان مراسم های تظاهرات خودجوش مردمی علیه این اقدام وحشیانه صهیونیست ها  با  فریاد بلند مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار برگزار می شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بار دیگر دستان تا مفرق غرق در خون رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی با جسارت بی شرمانه، در تعرضی آشکار و چندین باره به قبلۀ اول مسلمین جهان و حمله وحشیانه به مسجد الاقصی و هتک حرمت آن جایگاه رفیع پیامبران الهی و هتک حرمت نمازگزاران آن،   استیصال و درماندگی رژیم تروریستی خود را  در برابر  اقتدار روز افزون انتفاضۀ بزرگ فلسطین قهرمان و مسجد الاقصی و شکست های مفتضحانه و پی در پی از مقاومت اسلامی در سرزمین های اشغالی را به نمایش گذاشت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: نمایشی از  استیصال و درماندگی که در پس آن رذالت و سفاهت و خباثت رژیم متزلزل صهیونیستی و ذات خشونت طلب و تروریست پرور آن به صورت کاملاً مشهود  است.

این تظاهرات محکومیت همزمان در سنندج و سایر شهرستان های استان پس از اتمام نماز عبادی ـ سیاسی جمعه با شعار های کوبندۀ مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، انجام می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان، در پایان این اطلاعیه محکومیت و فراخوان تظاهرات اعتراض آمیز خود، از عموم مردم بزرگوار استان دعوت می کند تا با حضور حماسی و پرشور خود در این تظاهرات، ضمن اعلام برائت از رژیم  کودک کش صهیونیستی، این اقدام غیر انسانی و  جسارت بی شرمانۀ صهیونیست ها در هتک حرمت مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرده و از انتفاضه مسجد الاقصی و فلسطین و مردم آواره و مظلوم  آن حمایت کنند.

کد مطلب 2922512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها