تظاهرات ضدصهیونیستی در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان، در پی حملات ددمنشانه صهیونستها به مسجد الاقصی با صدور اطلاعیه ای محکومیت و فراخوان تظاهرات عمومی، اعلام کرد:

روز جمعه سوم مهر ماه پس از اقامه نماز پرصلابت جمعه، در محکومیت خباثت و تعرض بی شرمانه صهیونیست های خونخوار به قبله اول مسلمین جهان و هتک حرمت مسجد الاقصی، در سراسر استان مراسم های تظاهرات خودجوش مردمی علیه این اقدام وحشیانه صهیونیست ها با فریاد بلند مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار برگزار می شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بار دیگر دستان تا مفرق غرق در خون رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی با جسارت بی شرمانه، در تعرضی آشکار و چندین باره به قبلۀ اول مسلمین جهان و حمله وحشیانه به مسجد الاقصی و هتک حرمت آن جایگاه رفیع پیامبران الهی و هتک حرمت نمازگزاران آن، استیصال و درماندگی رژیم تروریستی خود را در برابر اقتدار روز افزون انتفاضۀ بزرگ فلسطین قهرمان و مسجد الاقصی و شکست های مفتضحانه و پی در پی از مقاومت اسلامی در سرزمین های اشغالی را به نمایش گذاشت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: نمایشی از استیصال و درماندگی که در پس آن رذالت و سفاهت و خباثت رژیم متزلزل صهیونیستی و ذات خشونت طلب و تروریست پرور آن به صورت کاملاً مشهود است.

این تظاهرات محکومیت همزمان در سنندج و سایر شهرستان های استان پس از اتمام نماز عبادی ـ سیاسی جمعه با شعار های کوبندۀ مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، انجام می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان، در پایان این اطلاعیه محکومیت و فراخوان تظاهرات اعتراض آمیز خود، از عموم مردم بزرگوار استان دعوت می کند تا با حضور حماسی و پرشور خود در این تظاهرات، ضمن اعلام برائت از رژیم کودک کش صهیونیستی، این اقدام غیر انسانی و جسارت بی شرمانۀ صهیونیست ها در هتک حرمت مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرده و از انتفاضه مسجد الاقصی و فلسطین و مردم آواره و مظلوم آن حمایت کنند.