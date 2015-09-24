قربانی واقعی مبارزه با هوای نفس است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ایثار جان و مال در راه خداوند از جمله آموزه‌های اسلام برای تکامل و رشد انسان است، به این معنا که انسان همه آنچه خداوند به ‌عنوان امانت در اختیار وی قرار داده است را در راه بندگی و تقوای الهی هزینه کند.

قربانی کردن در دین اسلام و به‌ منظور قرب الهی به‌وسیله ذبح گوسفند انجام می‌شود به معنای قطع علقه‌های روحی و مالی است که تقوای قلب و روح را به دنبال دارد.

مسئله‌ای که در این بین باید بدان توجه داشت این است که در قربانی کردن نیت قرب الهی و همچنین فراموش نکردن ضعفا مورد توجه قرار گیرد و از همه مهمتر این است که بحث و فلسفه اصلی قربانی که همان مبارزه با هوای نفس و جهاد با نفس اماره است را فراموش نکرد.

قربانی کردن از زمان هابیل و قابیل آغاز شد

عضو هیئت‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد که قربانی کردن تنها نمادی از ایثار و گذشت در راه خدا است و نه قربانی واقعی، ادامه داد: به‌عنوان ‌مثال نماد واقعی این ایثار و از جان گذشتگی را می‌توان در شهدا و جانبازان دید که در هشت سال دفاع مقدس جان خود را در راه خدا نثار کردند تا دشمن به آب‌ و خاک کشور ما دست پیدا کند.

وی یادآور شد: موضوع قربانی کردن در راه خدا توسط هابیل و قابیل انجام و در طول تاریخ تکرار شد تا ماندگارترین حادثه آن منتهی به ذبح اسماعیل شد و حضرت ابراهیم(ع) فرزند خود را برای قربانی به درگاه خداوند برد و داستان پذیرفته شدن قربانی ذبح عظیم رخ داد و نزول حیوانی که شبیه قوچ و یا گوسفند بود برای قربانی شکل گرفت.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به واقعه عاشورا و ازجان‌گذشتگی‌های امام حسین(ع) در راه خدا اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مصادیق ذبح عظیم واقعه عاشورا بود که در آن امام حسین(ع) هر آنچه را که داشت از مال و جان و آبرو درراه خداوند قربانی کرد و آن واقعه عظیم در کربلا رخ داد.

وی با تأکید بر اینکه قربانی واقعی این است که ما همه داشته‌های خود را در هر دوره و زمانه برای ترویج دین خدا و احیای فرمان‌ الهی قربانی کنیم، افزود: خداوند برای ایجاد عادت به این رفتار حسنه مناسکی را در عید قربان به‌صورت واجب برای حاجیان تعریف کرد و به نمادی برای ریختن خون در راه خدا با سرمایه شخصی باقی ماند.

حجت الاسلام حسن غفاری فر با تأکید بر اینکه هدف مناسک قربانی دستگیری از ضعفا و فقرا است، بیان کرد: مانند آنچه در زکات فطره و زکات اموال هدف دستگیری از ضعفا و فقرا است در زمینه قربانی نیز این دیدگاه وجود دارد و باید فقرا و ضعفا را در شریک کردن در قربانی مورد توجه قرار داد.

دفاع مقدس مظهر قربانی جان در راه خدا

حجت ‌الاسلام محمدرضا کریمی والا، استاد دانشگاه قم نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام حضرت ابراهیم(ع) گفت: در حقیقت حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) ره صدساله را یک‌ شبه پیمودند و به تقرب الهی دست پیدا کردند.

وی با اشاره به دوران وفاع مقدس و از جان‌گذشتگی رزمندگان عنوان کرد: افرادی در این دوران سن بسیار پایین همراه با باورها و آرزوهای فراوان داشتند که هنگام دفاع مقدس همه را نادیده گرفته و خود را در راه خدا فدا کردند.

استاد دانشگاه قم افزود: فلسفه قربانی کردن نیز در این است که انسان با جان خود در راه خدا قدم بردارد تا بتواند به مرحله تقوای الهی دست پیدا کند و حاضر باشد تا در راه خدا هر اقدامی را انجام دهد.

وی با اشاره به قربانی‌هایی که در روز عید قربان انجام می‌شود، گفت: این قربانی ظاهری است و در واقع آنچه مهم است قربانی کردن نفس اماره، جهاد با نفس و از بین بردن تعلقات مادی است تا در نهایت انسان را به درجه قرب الهی برساند.