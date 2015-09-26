هاشم بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید افزود: این نهاد در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند، با تامین پوشاک مورد نیاز و مناسب، تغذیه، لوازم التحریر، استفاده از کلاسهای تقویتی، برنامه های فرهنگی و... از آنان حمایت می کند.

وی مجموع دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بجنورد را ۲۳۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: بیش از ۷۵۰ نفر از این دانش آموزان را ایتام تشکیل می دهند.

بهشتی تصریح کرد: در سال تحصیلی گذشته بیش از ۱۴ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و کمک های مردم نیک اندیش و خیر برای این دانش آموزان هزینه شده است.

وی همچنین از پذیرش دانش آموزان محروم مناطق روستایی این شهرستان در خوابگاه شبانه روزی باقرالعلوم(ع) خبرداد و گفت: این نهاد در راستای کمک به دانش آموزان محروم مناطق روستایی که برای ادامه تحصیل در شهر، قادر به تامین مکان مورد نیاز برای اسکان نیستند، تعدادی از آنان را در این خوابگاه پذیرش می کند.

مدیرکمیته امداد شهرستان بجنورد سقف پذیرش دانش آموزان پسر را در این خوابگاه ۶۵ نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد دانش آموز در سال تحصیلی جدید، مشروط به داشتن شرایط لازم پذیرش و از امکانات خوابگاه، تغذیه، پوشاک مناسب، لوازم التحریر و سایر خدمات خوابگاهی بهره مند می شوند.

وی افزود: در اين خوابگاه‌ علاوه بر خدمات تربیتی، آموزشی، ورزشی و مشاوره به دانش‌آموزان، در ايام تابستان نیز برنامه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی به آنان ارائه می شود.

بهشتی، خواستار کمک هرچه بیشتر نیکوکاران و افراد خیر برای رفع مشکلات دانش آموزان نیازمند شد و افزود: از محل کمک های خیرین، سال گذشته بیش از ۷۰ میلیون تومان برای تامین امکانات دانش آموزان مستقر در خوابگاه باقرالعلوم هزینه شده است.

مدیرکمیته امداد شهرستان بجنورد اظهار داشت: با شروع سال تحصیلی جدید نیز از محل کمک های خیرین مبلغ ۵۰ میلیون تومان به خرید کیف ولوازم التحریر برای فرزندان مددجویان این نهاد هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بالغ بر هفت هزارو ۵۰۰ دانش آموز در شهرستان‌های هشت گانه استان خراسان شمالی تحت حمايت كميته امداد قرار داشته و از خمدات اين نهاد استفاده مي كنند.