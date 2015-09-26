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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

صدور احکام جدید استخدام برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

صدور احکام جدید استخدام برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش از صدور احکام جدید برای استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی اصغر فانی گفت: جهت استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگی های لازم صورت گرفته و در حال پیگیری هستیم تا هر چه سریع تر احکام جدید را صادر کنیم و ردیف استخدامی برای دانشجویان این دانشگاه تعریف کنیم.

عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پاسخ به برخی شبهات پیرامون اجرای رتبه بندی معلمان اعلام کرد: اجرای رتبه بندی معلمان که از مهرماه آغاز شده مرحله نخست اجرای این رتبه بندی است.

وزیرآموزش و پرورش ادامه داد: مرحله نخست اجرای رتبه بندی معلمان از مهر ۹۴ تا سال ۹۵ ادامه خواهد داشت و در این فاصله در برنامه ششم توسعه ااجرایی شدن سند تحول بنیادین لحاظ خواهد شد.

وی اظهار داشت: مرحله دوم اجرای رتبه بندی معلمان در سال ۹۶ آغاز می شود و اگر احساس کنیم برای هر اقدامی نیاز به لایحه است حتما لایحه را آماده می کنیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش بر مبانی این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای تدوین برنامه ششم توسعه در بخش آموزش و پرورش است.

کد مطلب 2924488
زهرا سیفی

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