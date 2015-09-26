به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در نامه کمیته انضباطی آمده است: «با توجه به گزارشهای دیدار تیمهای پرسپولیس و ملوان بندرانزلی که در تاریخ ۲۹ شهریورماه در چارچوب مسابقات جام حذفی برگزار شد، سوشا مکانی دروازهبان تیم پرسپولیس باتوجه به دارا بودن سوابق قبلی و بدون توجه به اینکه بازی بصورت مستقیم در حال پخش است، مرتکب تخلفاتی شد که براساس گزارشها موجب تحریک تماشاگران شده است.
بر همین اساس از وی دعوت میشود تا روز دوشنبه ضمن حضور در کمیته انضباطی توضیحات خود را ارائه کند.
همچنین برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس در مصاحبه های مختلف، شبهات و اتهاماتی علیه فدراسیون فوتبال و کمیته داوران مطرح کرده است که در باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت این نامه، نسبت به ارائه ادله، مستندات و مدارک مربوطه اقدام کند.»
نظر شما