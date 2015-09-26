به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت دو روز از حادثه خون‌بار منا که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ کشته و بیش از دو هزار مجروح و مفقود از کشورهای مختلف جهان اسلام برجا گذاشته است و در شرایطی که مقامات حکومت سعودی با انداختن تقصیر به گردن حجاج مظلوم آفریقایی و قضا و قدر، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، خبرنگار شبکه سعودی «العربیه نت» در لابلای مشاهدات عینی خود، بی‌آنکه بخواهد به شواهدی از مشکوک بودن حادثه و یا حداقل بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی مسئولان اجرایی سعودی اشاره کرد.

این رسانه وابسته به دستگاه سلطنتی سعودی در ابتدای گزارش خود که دیروز منتشر کرده است، بر اساس آنچیزی که مشاهدات خبرنگار خود خوانده، دو دلیل «حرکت خلاف جهت توسط برخی حجاج» و «بی‌توجهی به دستور مقامات امنیتی» را به عنوان عوامل بروز این حادثه تلخ ذکر کرده و در ادامه آورده است: «یک منبع امنیتی، مشاهدات العربیه. نت را تایید کرد و گفت که عامل حادثه، پایبند نبودن برخی از کاروان‌های حج به دستورالعمل‌ها بوده است. آن‌ها می‌خواستند با اتوبوس‌هایشان به محل رمی جمارات برسند و نه از راه قطار مشاعر. پس از بازگشت در تقاطع خیابان ۲۰۴ و ۲۲۳ پیاده شدند و این همزمان شد با رسیدن حجاجی که نوبت آن‌ها برای رمی جمرات فرا رسیده است. اینجا بود که برخورد ناگهانی روی داد».

منبع امنیتی که العربیه از آن یاد کرده، در ادامه این نکته را مطرح کرده است که «با ارائه ویدیویی ... تحقیقات ادامه دارد تا مشخص شود اتوبوس‌ها چگونه به این محل رسیدند؛ همچنین تحقیقاتی با کاروان‌های ناقض دستورالعمل‌ها در حال انجام است».

به این ترتیب سؤال بزرگی که خبرنگار شبکه سعودی العربیه و مقام امنیتی مطرح در گزارش - بی‌آنکه خودشان متوجه باشند - برای افکار عمومی ایجاد کرده‌اند، این است که اتوبوس‌هایی که ادعا می‌کنند باعث بی‌نظمی و ازدحام و در نهایت حادثه شده‌اند، چگونه به این محل رسیده‌اند!؟ آن هم در شرایطی که نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم آل سعود با خشونت مانع هر تحرک خارج از قاعده در مناسک حج می‌شوند.

اشاره به مسئله ورود اتوبوس‌ها به محل و ازدحام، وقتی مشکوک‌تر می‌شود که رژیم آل سعود هنوز به موضوع بستن دو مسیر اصلی تردد حجاج برای رمی جمرات آنهم به دلیل ورود کاروان خودرویی حامل مقامات سلطنتی – ملک سلمان یا پسرش محمد بن سلمان – به این محل، پاسخی نداده‌اند.

اما این فقط یک روی ماجراست؛ گزارش این شبکه سعودی در ادامه می‌افزاید: «خبرنگار العربیه. نت از ساعت‌های نخست روز عید قربان وجود شلوغی غیرطبیعی را رصد کرد؛ این ازدحام جمعیت به مرور بیشتر شد و گرمای شدید هوا استرس را میان حجاج بیشتر کرد...»؛ به این ترتیب، باز هم بدون آنکه خودشان بخواهند و بدانند، سؤال دیگری را علیه دستگاه‌های اجرایی رژیم آل سعود در افکار عمومی ایجاد کرده‌اند که وقتی از صبح متوجه شلوغی غیرطبیعی در محل منا شده‌اند، چرا هیچ اقدامی برای افزایش تدابیر اجرایی و امنیتی مراسم انجام نداده‌اند!؟

با این توضیح که وقتی خبرنگار یک شبکه خبری به گفته خودش از ساعت‌های نخست روز عید متوجه شلوغی و ازدحام غیرطبیعی در محل می‌شود، مسئولان و عوامل اجرایی و امنیتی سعودی چطور متوجه این وضعیت نشده‌اند و جلوی بروز بحران را نگرفته‌‌اند!؟. به این نکته باید اظهارات مدیران حج و زیارت کشورمان و کاروان‌داران قدیمی حج را اضافه کرد که به بی‌تدبیری و شلوغی بی‌سابقه در آن روز اشاره کرده‌اند.

به نظر می‌رسد، در شرایطی که به دلیل چند لایه بودن بی‌تدبیری آل سعود و فشل بودن دستگاه اجرایی این رژیم، آمار تلفات حادثه خون‌بار منا رو به افزایش است و موج اعتراض مسلمانان و افکار عمومی جهان نسبت به حوادث روی داده در حج امسال سرعت گرفته، دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به رژیم حاکم بر عربستان تلاش می‌کنند تا با سناریوسازی و جعل واقعیت، بیشتر از گذشته از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی حادثه فرار کنند. به ویژه اینکه رژیم حاکم بر کشور عربستان، حج امسال را در شرایطی برگزار کرده است که از ماهها قبل، نیروهای با تجربه و آموزش‌دیده در امور اجرایی و انتظامی حج را به یمن فرستاده تا مردم این کشور را به خاک و خون بکشانند و به جای آنها، نیروهای جوان و بی‌تجربه را بکار گرفته است.