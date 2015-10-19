«بر بالهای خیال» به جشنواره شارجه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بر بالهای خیال» در بخش فیلم های بلند سینمایی سومین جشنواره فیلم کودک «شارجه» با ۷ فیلم دیگر از کشورهای ایران، لهستان، اتیوپی و هنگ کنگ به رقابت می پردازد. این اثر که پخش بین المللی آن بر عهده موسسه رسانه های تصویری است، در حالی در سومین جشنواره بین المللی فیلم کودک «شارجه» به نمایش در می‌آید که پیش از این در جشنواره های خروس طلایی چین، المپیای یونان و چنای هند حضور داشته است.

این اثر با نام «سرزمین رها» در سال ۱۳۹۳ تولید شده است که صاحبان اثر برای حضور در جشنواره های جهانی، نام On The Wings Of Imagination(بر بالهای خیال) را برای آن انتخاب کرده اند.

فیلم «بر بالهای خیال» با بازی رها بدرطالعی و بهزاد جعفری داستان دختر نوجوانی را روایت می کند که به بیماری سندروم دان مبتلاست. او پدرش را با خود به سفر رویایی می برد و ...

جشنواره فیلم کودک «شارجه» با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان اماراتی با فیلم و سینما و فرهنگ و سنن کشورهای دیگر بواسطه هنر سینما برگزار می شود.

سومین جشنواره بین المللی فیلم کودک «شارجه» در بخش های آثار خلیج، از دنیای عرب، فیلم کوتاه، فیلم پویانمایی، فیلم مستند، فیلم های بلند سینمایی و فیلم های تولید شده توسط کودکان از تاریخ ۲۶ مهرماه تا اول آبان‌ماه سال جاری (۱۸ تا ۲۳ اکتبر) در شهر شارجه کشور امارات برگزار می شود.