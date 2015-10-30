شهید مدافع حرم در شهرری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه آیین تشییع پیکر شهید حجت اصغری شربیانی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) با حضور پرشور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جمعی از مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی شهرستان ری برگزار شد.

در این مراسم پیکر پاک و مطهر این شهید مدافع حرم حضرت زینب(س)، از پادگان لشگر ۲۳ خاتم الانبیا بر روی دستان ارادتمندان به فرهنگ شهید و شهادت تشییع و برای خاکسپاری به امامزاده شعیب فیروزآباد شهرری منتقل شد.

شرکت کنندگان در مراسم تشییع این شهید بزرگوار مدافع حرم حضرت زینب(س)، با سر دادن شعارهایی بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدای انقلاب اسلامی تأکید کردند.

همچنین مردم مومن و انقلابی شهرستان ری بر حمایت کامل ملت ایران از مقاومت اسلامی در منطقه تأکید کردند.

شهید شربیانی طی روزهای اخیر در جریان مأموریت مستشاری در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.