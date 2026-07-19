حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به یک نقطه در اطراف شهر آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: یک نقطه در اطراف شهر آبادان دقایقی پیش توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.
وی افزود: این حمله مجروحی نداشته است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.
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اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله موشکی دشمن آمریکایی به یک نقطه در آبادان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: یک نقطه در اطراف شهر آبادان دقایقی پیش توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.
وی افزود: این حمله مجروحی نداشته است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.
.
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