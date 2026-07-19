به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد محمدی مدافع چپ باتجربه فوتبال ایران و بازیکن دو فصل گذشته پرسپولیس، با امضای قراردادی یک‌ونیم ساله به باشگاه مکس‌لاین ویتبسک بلاروس پیوست و بار دیگر لژیونر شد. این انتقال پس از پایان همکاری او با پرسپولیس نهایی شد و این ملی‌پوش ایرانی از فصل جدید در لیگ برتر بلاروس به میدان خواهد رفت.

محمدی که سابقه حضور در تیم‌های راه‌آهن، احمد گروزنی روسیه، خنت بلژیک، آ.ا.ک آتن یونان، آدانا دمیرسپور ترکیه و پرسپولیس را در کارنامه دارد، با تجربه‌ای ارزشمند راهی فوتبال بلاروس شده است. او همچنین سال‌هاست یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی ایران محسوب می‌شود و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را نیز در کارنامه دارد.

این مدافع ۳۲ ساله در دو فصل گذشته با پیراهن پرسپولیس نمایش‌های قابل قبولی ارائه داد و در مجموع ۵۷ مسابقه برای سرخپوشان به میدان رفت و ۸ پاس گل به ثبت رساند. عملکرد او باعث شد همچنان یکی از مدافعان باتجربه فوتبال ایران در بازار نقل‌وانتقالات باشد.

باشگاه مکس‌لاین ویتبسک که در سال‌های اخیر روند رو به رشدی در فوتبال بلاروس داشته، امیدوار است با جذب میلاد محمدی خط دفاعی خود را تقویت کند و از تجربه بین‌المللی این بازیکن برای رقابت‌های لیگ و جام حذفی بهره ببرد. قرارداد محمدی تا پایان فصل ۲۰۲۷ اعتبار خواهد داشت.

با این انتقال، میلاد محمدی بار دیگر فوتبال اروپا را تجربه خواهد کرد و باید دید این مدافع ملی‌پوش می‌تواند در ترکیب مکس‌لاین ویتبسک به یکی از مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شود یا خیر