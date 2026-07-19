اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ شد/ اتفاق شیرین برای لیونل مسی تکرار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه نیویورک - نیوجرسی آمریکا با قضاوت اسلاوکو وینچیچ اسلوونیایی به مصاف هم رفتند که این بازی با در وقت های قانونی ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در نهایت در نیمه دوم وقت‌های اضافه فران تورس قفل دروازه آرژانتین را باز کرد تا اسپانیا پس از ۱۶ سال و برای دومین بار در تاریخ قهرمان جام جهانی شود.

تساوی کِسِل کننده در نیمه اول

اسپانیا بازی را مطابق سبک همیشگی خود آغاز کرد و با پرس شدید از همان دقایق ابتدایی تلاش کرد مالکیت توپ را در اختیار بگیرد. شاگردان لوئیس دلافوئنته پس از بازپس‌گیری توپ، با پاس‌های کوتاه و متوالی ریتم همیشگی خود را در جریان مسابقه برقرار کردند.

در دقیقه چهارم، یک پاس اشتباه از سوی بازیکنان اسپانیا باعث شد آرژانتین صاحب یک ضربه آزاد شود. آلبی‌سلسته پس از این صحنه دقایقی توپ را در اختیار داشت، اما فشار بالای بازیکنان اسپانیا اجازه پیشروی به آنها نداد.

در دقیقه ششم، لامین یامال در موقعیتی مشابه فرصت قبلی خود قرار گرفت، اما ضربه این ستاره جوان با واکنش مدافعان آرژانتین مهار شد. در ضدحمله، آرژانتین با سرعت به سمت دروازه اسپانیا حرکت کرد و اونای سیمون با خروجی به‌موقع از دروازه، مانع خلق یک موقعیت خطرناک شد؛ صحنه‌ای که می‌توانست شروعی کابوس‌وار برای دروازه‌بان اسپانیا باشد.

در دقیقه نهم، پدرو پورو توپ را به میکل اویارزابال رساند و این مهاجم با یک ضربه پشت پا قصد داشت توپ را دوباره در مسیر حرکت مدافع راست اسپانیا قرار دهد، اما پورو تعادل خود را از دست داد و اعتقاد داشت که خطایی روی او صورت گرفته است. با این حال، اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، دستور به ادامه بازی داد.

دو دقیقه بعد، ارسال فابیان روییس به محوطه جریمه با دفع لیساندرو مارتینز همراه شد تا اسپانیا صاحب نخستین ضربه کرنر خود شود. در ادامه، ارسال الکس بائنا از روی نقطه کرنر به دنی اولمو رسید، اما کریستیان رومرو با حضور به‌موقع خطر را از دروازه آرژانتین دور کرد.

در دقیقه یازدهم نیز ارسال بلند رودری به سمت لامین یامال به دلیل فاصله کم توپ تا خط طولی زمین به نتیجه نرسید و این بازیکن نتوانست توپ را در زمین نگه دارد.

در دقیقه پانزدهم، نخستین صحنه بحث‌برانگیز داوری رقم خورد؛ جایی که الکسیس مک‌آلیستر با تکلی شدید روی دنی اولمو مرتکب خطا شد. بازیکنان اسپانیا اعتقاد داشتند این صحنه مستحق دریافت کارت بود، اما داور اسلوونیایی مسابقه از جیب خود کارتی خارج نکرد.

دو دقیقه بعد، آرژانتین صاحب یک ضربه آزاد شد و رودریگو دی‌پل توپ مناسبی را پشت مدافعان اسپانیا ارسال کرد، اما نیکو گونسالس با وجود تلاش فراوان نتوانست به توپ برسد.

در دقیقه بیستم، توپ روی شانه نیکو گونسالس فرود آمد؛ صحنه‌ای که این بازیکن آمادگی لازم برای کنترل آن را نداشت و پدرو پورو به‌راحتی توپ را دفع کرد. در ادامه، اسپانیا قصد آغاز یک حمله را داشت، اما لامین یامال با خطا روی بازیکن آرژانتین، فرصت را از تیمش گرفت.

در دقیقه بیست‌ودوم، روند محتاطانه بازی ادامه یافت. اسپانیا همچنان تلاش می‌کرد با حفظ مالکیت توپ و گردش پاس‌ها ریتم موردنظر خود را پیدا کند، اما آرژانتین با پرس، درگیری‌های فیزیکی و برهم زدن جریان بازی، اجازه شکل‌گیری فوتبال همیشگی اسپانیا را نمی‌داد.

در دقیقه بیست‌وسوم، اسپانیا از سمت چپ زمین صاحب یک ضربه کرنر شد؛ منطقه‌ای که تا آن لحظه کمتر در جریان بازی مورد استفاده قرار گرفته بود.

دو دقیقه بعد، ارسال کرنر اسپانیا با خروج مطمئن امیلیانو مارتینز همراه شد و دروازه‌بان آرژانتین بدون دردسر توپ را در اختیار گرفت. نکته قابل توجه اینکه مارتینز تاکنون هیچ فینالی را در رده باشگاهی یا ملی واگذار نکرده است.

در دقیقه بیست‌وپنجم، داور مسابقه به دلیل گرمای هوا، بازی را برای استراحت و نوشیدن آب متوقف کرد. در پایان این بخش از مسابقه، دو تیم هنوز موفق به ایجاد موقعیت‌های جدی گلزنی نشده بودند و نتیجه بدون گل دنبال می‌شد؛ دیداری که بیش از هر چیز تحت تأثیر تلاش اسپانیا برای حفظ مالکیت و برنامه آرژانتین برای برهم زدن ریتم بازی جریان داشت.

دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ پس از توقفی کوتاه برای استراحت و نوشیدن آب، از دقیقه ۲۹ از سر گرفته شد.

پس از آغاز مجدد مسابقه، روند محتاطانه دو تیم همچنان ادامه داشت.

در دقیقه ۳۰، بازیکنان اسپانیا یک پرتاب اوت ضعیف انجام دادند، اما مارک کوکوریا با حفظ آرامش توپ را با ضربه سر به سمت اونای سیمون، دروازه‌بان تیمش، بازگرداند تا شاگردان لوئیس دلافوئنته بدون ایجاد هیچ‌گونه فشار یا خطر، مالکیت توپ را حفظ کنند.

در دقیقه ۳۳، الکس بائنا با حرکتی تکنیکی از جناح چپ، مدافع مستقیم خود را پشت سر گذاشت و تا نزدیکی محوطه جریمه پیش رفت، اما ارسال او به داخل محوطه دقت لازم را نداشت و یکی از مدافعان آرژانتین با پیراهن‌های آبی و سفید، توپ را قطع کرد تا این حمله اسپانیا نیز بی‌نتیجه بماند.

در دقیقه ۳۵، آمار مسابقه نشان داد که اسپانیا طی ۳۰ دقیقه گذشته هیچ شوتی به سمت دروازه آرژانتین ثبت نکرده است؛ آماری که بیانگر موفقیت شاگردان لیونل اسکالونی در مختل کردن جریان بازی و فوتبال مالکانه اسپانیا بود.

در دقیقه ۳۷، مسابقه بیش از پیش حالت فیزیکی و پراشتباه به خود گرفت.

در دقیقه ۳۸، دنی اولمو با حرکتی عرضی در میانه میدان، مارک کوکوریا را در سمت چپ صاحب توپ کرد، اما گونسالو مونتیل با تکلی به‌موقع و مؤثر، مانع از شکل‌گیری حمله خطرناک اسپانیا شد.

سرانجام در دقیقه ۳۹، اسپانیا پس از دقایقی طولانی موفق به ثبت یک شوت شد. میکل اویارزابال پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ضربه‌ای مناسب دروازه آرژانتین را تهدید کرد، اما امیلیانو مارتینز بدون دردسر توپ را مهار کرد تا همچنان دروازه آلبی‌سلسته بسته بماند.

در دقیقه ۴۱، نخستین کارت زرد مسابقه از سوی اسلاوکو وینچیچ، داور اسلوونیایی دیدار، به لیساندرو مارتینز تعلق گرفت. مدافع آرژانتین با خطا از پشت روی میکل اویارزابال مانع حرکت مهاجم اسپانیا شد و داور نیز بدون تردید او را با کارت زرد جریمه کرد.

در دقیقه ۴۴، بازیکنان اسپانیا همچنان با پاس‌های متوالی و حفظ مالکیت توپ به دنبال ایجاد روزنه در خط دفاعی حریف بودند. در ادامه این حملات، مارک کوکوریا با پای چپ از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلافی اندک از کنار دروازه امیلیانو مارتینز به بیرون رفت.

در همان دقیقه، لیساندرو مارتینز که دقایقی پیش نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرده بود، به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نشد و با ناراحتی زمین مسابقه را ترک کرد. لیونل اسکالونی برای جبران این غیبت، نیکولاس اوتامندی را به جای او وارد زمین کرد؛ تعویضی اجباری که ضربه‌ای جدی به خط دفاعی آرژانتین در فینال جام جهانی محسوب می‌شد.

داور مسابقه برای نیمه نخست چهار دقیقه وقت تلف‌شده اعلام کرد و در دقیقه ۱+ ۴۵ بازی وارد دومین دقیقه از این زمان اضافه شد. در این دقایق نیز دو تیم نتوانستند موقعیت خطرناک قابل توجهی روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند.

در نهایت اسلاوکو وینچیچ، داور اسلوونیایی، با سوت پایان نیمه نخست، دو تیم را با تساوی بدون گل راهی رختکن کرد. نیمه‌ای که برخلاف انتظارها، از نظر خلق موقعیت‌های گلزنی چندان پرهیجان نبود و اگرچه اسپانیا در مالکیت توپ و کنترل جریان بازی برتری نسبی داشت، اما موفق به باز کردن دروازه آرژانتین نشد.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم، آرژانتین نخستین موقعیت خود را از روی یک ضربه کرنر به دست آورد، اما ارسال لیونل مسی از روی نقطه کرنر از تیر اول فراتر نرفت و مدافعان اسپانیا به‌راحتی خطر را دفع کردند.

آمار نیمه نخست نیز نشان می‌داد آرژانتین در ۴۵ دقیقه ابتدایی حتی یک شوت به سمت دروازه اسپانیا ثبت نکرده است. در مقابل، اسپانیا چهار بار اقدام به شوت‌زنی کرد که سه ضربه آن در چارچوب دروازه امیلیانو مارتینز قرار گرفت، هرچند هیچ‌یک به گل تبدیل نشد.

با گذشت پنج دقیقه از نیمه دوم، روند بازی همچنان کند و پراشتباه دنبال شد. در دقیقه ۵۰، تنش میان بازیکنان دو تیم بالا گرفت و پس از درگیری لفظی و فیزیکی، لئاندرو پاردس به دلیل هل دادن رودری و همچنین درگیری با دنی اولمو با کارت زرد اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، جریمه شد.

در دقیقه ۵۴ نیز جریان مسابقه همچنان با توقف‌های متعدد و خطاهای پیاپی همراه بود.

در دقیقه ۵۷، دنی اولمو با فراری تماشایی روی یک پاس عمقی، وارد محوطه جریمه آرژانتین شد و توپ را به عقب برای مارک کوکوریا ارسال کرد، اما گونسالو مونتیل با دخالتی به‌موقع، این موقعیت خطرناک را دفع کرد و اجازه نداد اسپانیا به گل برسد.

لیونل اسکالونی در دقیقه ۵۸ سومین تعویض خود را انجام داد و ناهوئل مولینا را به جای گونسالو مونتیل راهی میدان کرد تا تغییراتی در خط دفاعی تیمش ایجاد کند.

دو دقیقه بعد، اسپانیا در پی خطای لئاندرو پاردس روی پدرو پورو صاحب یک ضربه آزاد شد.

در دقیقه ۶۱، اتفاقی جالب توجه پیش از نواخته شدن این ضربه آزاد رخ داد؛ اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، هنگام استفاده از اسپری مخصوص برای مشخص کردن محل ایستادن دیوار دفاعی، به‌طور اتفاقی اسپری را به صورت خود پاشید؛ اتفاقی که با واکنش تماشاگران و گزارشگران همراه شد و از معدود صحنه‌های متفاوت این مسابقه کم‌حادثه لقب گرفت. در ادامه، ضربه آزاد لامین یامال ثمری برای اسپانیا نداشت.

در همین دقایق، دنی اولمو با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه آرژانتین را تهدید کرد، اما امیلیانو مارتینز در مهار توپ دچار اشتباه شد و توپ از دستانش خارج شد. با این حال، خوش‌شانسی دروازه‌بان آرژانتین باعث شد توپ راهی کرنر شود و خطری جدی ایجاد نشود.

لوئیس دلافوئنته نیز در دقیقه ۶۲ برای افزایش توان هجومی تیمش، دو تعویض هم‌زمان انجام داد و پدری و فران تورس را به جای فابیان روییس و میکل اویارزابال وارد زمین کرد.

فشار اسپانیا در دقایق بعد ادامه یافت. در دقیقه ۶۵، لامین یامال ابتدا کرنری زمینی ارسال کرد و در ادامه نیز توپ برگشتی را دوباره به محوطه جریمه فرستاد که مدافعان آرژانتین توپ را راهی کرنر دیگری کردند.

در دقیقه ۶۶ نیز ارسال کرنر بعدی اسپانیا با خروج نامطمئن امیلیانو مارتینز همراه شد، اما مدافعان آرژانتین در نهایت توپ را دور کردند. در ادامه همان حمله، اسپانیا از جناح چپ بار دیگر توپ را روی دروازه ارسال کرد و نیکولاس تاگلیافیکو با ضربه سر، توپ را به کرنر فرستاد تا فشار شاگردان لوئیس دلافوئنته همچنان ادامه داشته باشد.

در دقیقه ۶۸، کریستین رومرو پس از احساس ناراحتی روی زمین نشست و داور مسابقه با توجه به شرایط، دومین و آخرین وقفه آب‌رسانی (Hydration Break) این دیدار را اعلام کرد؛ وقفه‌ای که آخرین استراحت از این نوع در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز محسوب می‌شد.

پس از آغاز مجدد بازی، لیونل اسکالونی در دقیقه ۷۱ دست به دو تغییر هم‌زمان زد و رودریگو دی‌پائول و کریستین رومرو را از زمین بیرون کشید تا جولیانو سیمئونه و فاکوندو مدینا جای آنها را در ترکیب آرژانتین بگیرند.

یک دقیقه بعد، مسابقه وارد ۱۵ دقیقه پایانی وقت‌های قانونی شد؛ جایی که تنها یک گل می‌توانست سرنوشت قهرمان جهان را مشخص کند، هرچند احتمال کشیده شدن بازی به وقت‌های اضافه نیز همچنان وجود داشت.

لوئیس دلافوئنته نیز در دقیقه ۷۴ برای افزایش قدرت هجومی اسپانیا دو تعویض انجام داد. الکس بائنا و دنی اولمو جای خود را به نیکو ویلیامز و میکل مرینو دادند؛ مرینویی که در مراحل قبلی جام جهانی بارها با گل‌های دیرهنگام خود ناجی لاروخا شده بود.

فشار اسپانیا سرانجام در دقیقه ۷۸ به خلق جدی‌ترین موقعیت‌های این مسابقه انجامید. ابتدا پدری با شوتی دقیق دروازه آرژانتین را تهدید کرد که امیلیانو مارتینز آن را مهار کرد. در ادامه همان حمله، پائو کوبارسی نیز شانس خود را امتحان کرد و ضربه او با واکنش نه‌چندان مطمئن مارتینز همراه شد؛ توپ پس از برخورد به دستان دروازه‌بان آرژانتین راهی کرنر شد تا اسپانیا همچنان فشار خود را روی دروازه مدافع عنوان قهرمانی حفظ کند.

در دقیقه ۷۹، بازی وارد ۱۰ دقیقه پایانی وقت‌های قانونی شد؛ جایی که هر لحظه می‌توانست یک قهرمان جدید برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کند و سرنوشت مسابقه را تغییر دهد.

یک دقیقه بعد، اسپانیا حملات خود را شدت بخشید. ارسال از جناحین بار دیگر دفاع آرژانتین را تحت فشار قرار داد و آیمریک لاپورت با ضربه سر دروازه آرژانتین را هدف گرفت، اما ضربه او از قدرت کافی برخوردار نبود و امیلیانو مارتینز بدون دردسر توپ را مهار کرد. در ادامه همین حمله نیز مارک کوکوریا با خطای فاکوندو مدینا متوقف شد تا اسپانیا فرصت دیگری برای ارسال توپ به محوطه جریمه به دست آورد.

در دقیقه ۸۳، اسلاوکو وینچیچ داور مسابقه، انزو فرناندز را به دلیل تمارض و همچنین اعتراض به تصمیم داور با کارت زرد جریمه کرد؛ تصمیمی که با واکنش هافبک آرژانتین همراه شد.

با نزدیک شدن بازی به دقیقه ۹۰، آمار مسابقه برتری کامل اسپانیا را نشان می‌داد. لاروخا تا این لحظه ۱۱ بار دروازه آرژانتین را تهدید کرده بود که هشت ضربه در چارچوب قرار داشت، اما در مقابل، آرژانتین هنوز حتی یک شوت نیز به سمت دروازه اونای سیمون ثبت نکرده بود.

در دقیقه ۹۰، اسپانیا آخرین تلاش‌های خود در وقت‌های قانونی را برای باز کردن دروازه آرژانتین انجام داد.

رودری، هافبک باتجربه لاروخا، در موقعیتی مناسب و در مرکز زمین صاحب توپ شد و تصمیم گرفت با یک شوت از راه دور شانس خود را امتحان کند؛ ضربه‌ای که یادآور گل‌های او با پیراهن منچسترسیتی بود، اما این بار دقت لازم را نداشت و راهی به چارچوب دروازه امیلیانو مارتینز پیدا نکرد.

لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، پس از هدر رفتن این فرصت با تکان دادن سر خود، حسرت از دست رفتن یکی دیگر از موقعیت‌های تیمش را نشان داد.

با پایان ۹۰ دقیقه، اسپانیا همچنان تیم برتر میدان از نظر مالکیت توپ و خلق موقعیت بود، اما استحکام خط دفاعی آرژانتین و واکنش‌های مطمئن امیلیانو مارتینز اجازه نداد قفل دروازه آلبی‌سلسته شکسته شود.

آرژانتین ۱۰ نفره شد

انزو فرناندز در دقیقه ۳+ ۹۰ و به دلیل خطای خشن روی کوبارسی کارت زرد دوم را دریافت کرد و آرژانتین ۱۰ نفره شد.

فشار اسپانیا در دقایق پایانی ادامه یافت و در دقیقه ۸+۹۰، لامین یامال و پدرو پورو پشت یک ضربه ایستگاهی قرار گرفتند. در نهایت لامین یامال توپ را به زیبایی به سمت دروازه شلیک کرد اما امیلیانو مارتینز با شیرجه‌ای تماشایی به سمت چپ خود، این ضربه خطرناک را مهار کرد تا همچنان دروازه آرژانتین بسته بماند و امیدهای قهرمان مدافع عنوان قهرمانی زنده بماند.

بدین ترتیب، فینال جام جهانی پس از ۹۰ دقیقه و وقت‌های تلف‌شده، در حالی به لحظات پایانی خود رسید که اسپانیا با یک بازیکن بیشتر و حملات پیاپی به دنبال شکستن مقاومت آرژانتین بود و امیلیانو مارتینز بار دیگر با واکنش‌های نجات‌بخش خود، نقش ناجی آلبی‌سلسته را ایفا کرد.

در نهایت تین بازی در وقت های قانونی ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل تمام شد.

نیمه اول وقت‌های اضافه

با آغاز وقت اضافه نخست، اسپانیا که از دقیقه ۳+ ۹۰ با اخراج انزو فرناندز یک بازیکن بیشتر در اختیار داشت، حملات خود را برای رسیدن به گل برتری افزایش داد.

در دقیقه ۹۳، فران تورس با استفاده از یک پاس عمقی پشت مدافعان آرژانتین صاحب موقعیت شد اما پاس عرضی او برای لامین یامال اندکی بلند بود و ستاره جوان اسپانیا نتوانست به توپ برسد.

یک دقیقه بعد، اسپانیا بهترین فرصت خود را در وقت اضافه خلق کرد. ارسال به محوطه جریمه با ضربه سر نیکو ویلیامز همراه شد اما امیلیانو مارتینز با واکنشی تماشایی از فاصله نزدیک دروازه آرژانتین را نجات داد.

در دقیقه ۹۶، اسپانیا موفق شد توسط نیکو ویلیامز به گل برسد اما شادی بازیکنان این تیم دوام چندانی نداشت. داور مسابقه پیش از بررسی VAR این گل را به دلیل خطای میکل مرینو روی امیلیانو مارتینز مردود اعلام کرد و اتاق کمک‌داور ویدئویی نیز تصمیم داور را تأیید کرد تا نتیجه همچنان بدون گل باقی بماند.

لوئیس دلافوئنته در دقیقه ۹۹ دو تغییر همزمان در ترکیب تیمش ایجاد کرد و رودری و آیمریک لاپورت را از زمین بیرون کشید تا اریک گارسیا و مارتین زوبیمندی وارد میدان شوند.

در دقیقه ۱۰۲، پدری با یک پاس هوشمندانه لامین یامال را در پشت محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد اما ضربه این بازیکن با بی‌دقتی از کنار دروازه به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، لیونل اسکالونی نیز دست به تغییر زد و مارکو سنسی را به جای خولیان آلوارس راهی میدان کرد.

در دقیقه ۱۰۴، اسپانیا یک فرصت طلایی دیگر را از دست داد. نیکو ویلیامز با ارسالی دقیق توپ را مقابل دروازه فرستاد اما میکل مرینو با وجود قرار گرفتن در موقعیتی مناسب، ضربه سر خود را با اختلاف از کنار دروازه به بیرون زد تا بهترین فرصت لاروخا نیز از دست برود.

در دقیقه ۱۰۵، برخورد جولیانو سیمئونه و مارک کوکوریا باعث ایجاد تنش در کنار زمین شد. اعتراض شدید لیونل اسکالونی به تصمیم داور باعث شد سرمربی آرژانتین با کارت زرد جریمه شود.

در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست وقت اضافه نیز برخوردهای فیزیکی ادامه داشت. ابتدا نیکولاس تاگلیافیکو پس از برخورد با فران تورس روی زمین افتاد و سپس میکل مرینو هنگام پرش برای ضربه سر با خطای لئاندرو پاردس متوقف شد؛ صحنه‌ای که با اعتراض بازیکنان اسپانیا همراه بود.

در نهایت نیمه نخست وقت‌های اضافه با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ جایی که اسپانیا کاملاً جریان مسابقه را در اختیار داشت و چند فرصت مناسب گلزنی خلق کرد، اما درخشش امیلیانو مارتینز و بی‌دقتی مهاجمان این تیم مانع از باز شدن دروازه آرژانتین شد.

طلسم فینال شکست؛ فران تورس اسپانیا را در آستانه قهرمانی قرار داد

با آغاز نیمه دوم وقت‌های اضافه، اسپانیا که از برتری عددی خود برابر آرژانتین ۱۰ نفره نهایت استفاده را می‌برد، سرانجام در دقیقه ۱۰۶ قفل دروازه آلبی‌سلسته را شکست.

پدرو پورو با ارسالی دقیق توپ را به تیر دوم فرستاد و نیکو ویلیامز با ضربه سر توپ را در محوطه جریمه زنده نگه داشت. در ادامه، فران تورس با ضربه‌ای قدرتمند و تماشایی توپ را به سقف دروازه امیلیانو مارتینز کوبید تا اسپانیا پس از ۱۰۶ دقیقه تلاش به گل نخست مسابقه دست یابد و ورزشگاه غرق در شادی هواداران لاروخا شود.

پس از این گل، بازی از سر گرفته شد؛ در حالی که نیکولاس تاگلیافیکو به دلیل گرفتگی عضلات برای ادامه مسابقه با مشکل مواجه شده بود و کادر پزشکی آرژانتین او را برای بازگشت به میدان آماده کرد.

در دقیقه ۱۰۹، اسپانیا با برتری یک بر صفر و بهره‌گیری از یک بازیکن بیشتر، کنترل جریان مسابقه را در اختیار گرفت و شاگردان لوئیس دلافوئنته تنها چند دقیقه با فتح جام جهانی فاصله داشتند.

گل دوم اسپانیا در آفساید مردود شد

در دقیقه ۱۱۴، اسپانیا برای دومین بار موفق به باز کردن دروازه آرژانتین شد. لامین یامال با پاسی تماشایی فران تورس را در موقعیت گل قرار داد و این مهاجم نیز توپ را وارد دروازه امیلیانو مارتینز کرد، اما کمک‌داور بلافاصله پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد تا این گل مردود اعلام شود و برتری اسپانیا همچنان با همان یک گل حفظ شود.

آرژانتین که آخرین دقایق مسابقه را با ۱۰ بازیکن دنبال می‌کرد، در همان دقیقه صاحب یک ضربه آزاد شد و تمامی نفرات خود را برای استفاده از این فرصت به محوطه جریمه اسپانیا فرستاد، اما ارسال لئاندرو پاردس با ضربه سر فران تورس دفع شد.

در دقیقه ۱۱۵، لیونل مسی از روی یک ضربه کرنر کوتاه دوباره صاحب توپ شد و تلاش کرد با ارسالی خطرناک هم‌تیمی‌هایش را در موقعیت گل قرار دهد، اما توپ از بالای سر همه بازیکنان عبور کرد و اونای سیمون بدون دردسر اجازه داد توپ از بالای دروازه به بیرون برود.

در دقیقه ۱۱۷، مسی با شوتی از پشت محوطه جریمه آخرین تلاش جدی خود برای باز کردن دروازه اسپانیا را انجام داد، اما میکل مرینو با از خودگذشتگی مسیر توپ را با صورت بست تا یکی از خطرناک‌ترین حملات آرژانتین نیز بی‌نتیجه بماند.

با ورود مسابقه به دقیقه ۱۱۹، اسپانیا تنها چند دقیقه تا پایان بازی و کسب دومین عنوان قهرمانی خود در تاریخ جام جهانی فاصله داشت؛ در حالی که آرژانتین آخرین تلاش‌های خود را برای فرار از شکست انجام می‌داد.

در نهایت این بازی با برتری اسپانیا و قهرمانی این تیم به پایان رسید.