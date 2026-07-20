تداوم ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران برای نهمین شب متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، فرماندهی مرکزی تروریستی آمریکا (سنتکام) در تداوم سیاست‌های تنش‌زای واشنگتن در منطقه، مدعی شد که برای نهمین شب متوالی، حملاتی را علیه مواضع ایران آغاز کرده است.

سنتکام در بیانیه خود با تکرار اتهامات بی‌اساس، مدعی شد که این حملات با هدف تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران صورت می‌گیرد که به‌زعم آن‌ها برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌شود.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تهران بارها تأکید کرده است امنیت دریانوردی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز صرفاً توسط کشورهای منطقه تأمین می‌شود و حضور نیروهای بیگانه، عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در این آبراه استراتژیک است.

تحلیلگران معتقدند حملات پیاپی آمریکا، تلاشی از سوی واشنگتن برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های راهبردی خود در منطقه و فرافکنی در برابر قدرت بازدارندگی ایران است.

