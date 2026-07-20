کاهش ساعت اداری در برخی از شهرهای استان ایلام طی روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش بینی هواشناسی استان و تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به‌ منظور مدیریت مصرف انرژی ، ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام می‌شود.

شهرستان‌های دهلران، مهران، دو ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری.

شهرستان‌های آبدانان ، دره شهر سیروان: یک ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

از عموم شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.