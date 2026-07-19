به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی مرحله مقدماتی هفته سوم لیگ ملتهای والیبال، ملیپوشان ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه به مصاف ترکیه رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ترکیه به پایان رسید.
شاگردان پیاتزا در هفته سوم رقابتهای لیگ ملتها مقابل اوکراین و اسلوونی نتیجه را واگذار کردند و مقابل آلمان به برتری رسیدند.
ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال مقابل ترکیه به شرح زیر است:
مرتضی شریفی، محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد، علی حق پرست، نیما باطنی، علز حاجی پور، محمدرضا حضرت پور
سرمربی: روبرتو پیاتزا
ست اول؛ ۲۵ بر ۱۷ به سود ایران
تیم ملی ایران ست نخست را مقتدرانه آغاز کرد و از همان امتیازات ابتدایی نبض بازی را در اختیار گرفت. ملیپوشان در تمام فاکتورهای فنی، از حمله و دفاع گرفته تا سرویس، عملکرد موفقی داشتند و برتری خود را به حریف دیکته کردند. هرچند اسلوبودان کواچ، سرمربی ترکیه، تا میانه این ست دو بار درخواست وقت استراحت کرد تا روند بازی تیمش را تغییر دهد، اما برتری ایران ادامه داشت و شاگردان پیاتزا با اختلاف ۱۹ بر ۱۳ پیش افتادند. دفاع روی تور ایران عملکرد درخشانی داشت و اجازه خودنمایی به مهاجمان ترکیه نداد. در امتیاز پایانی، محمد ولیزاده سرویس خود را به بیرون زد، اما در ادامه نیما باطنی با یک ضدحمله آبشار کوبنده، امتیاز بیستوپنجم را برای ایران به دست آورد تا این ست با نتیجه قاطع ۲۵ بر ۱۷ به سود ایران به پایان برسد.
ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود ترکیه
ست دوم با رقابتی نزدیک و پایاپای آغاز شد و دو تیم در امتیازات ابتدایی شانهبهشانه پیش رفتند. اما در ادامه، ترکیه با برتری در رالیهای طولانی و استفاده از اشتباهات ایران، اختلاف را به ۹ بر ۶ رساند تا روبرتو پیاتزا نخستین وقت استراحت خود را درخواست کند. با وجود تلاش ملیپوشان برای جبران نتیجه، ایران در سرویس، دریافت و توپگیری پراشتباه ظاهر شد و همین موضوع باعث شد حریف برتری خود را حفظ کند. پیاتزا در امتیاز ۱۵ بر ۱۰ نیز دومین وقت استراحت خود را گرفت، اما روند بازی تغییر چندانی نکرد. در امتیازات پایانی، حاجیپور با عبور از دفاع روی تور ترکیه امتیاز ۲۳ بر ۲۰ را برای ایران ثبت کرد، اما در نهایت ترکیه با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ ست دوم را به سود خود به پایان رساند.
ست سوم؛ ۲۵ بر ۱۶ به سود ترکیه
ست سوم با امتیاز نخست ترکیه آغاز شد، اما ایران در شروع این ست با اجرای حملات پایپ، سرویسهای خوب، دریافتهای کمنقص و دفاع مؤثر روی تور، عملکرد امیدوارکنندهای داشت و برتری نسبی را در جریان بازی نشان داد. با این حال، ترکیه بهتدریج نبض مسابقه را در اختیار گرفت و با دفاعهای موفق روی حملات علی حاجیپور و استفاده از سرویسهای هدفمند، نتیجه را به سود خود تغییر داد. محمد ولیزاده از منطقه سه با یک آبشار قدرتمند برای ایران امتیاز گرفت، اما پس از تساوی ۱۱ بر ۱۱، پیاتزا برای تغییر روند بازی وقت استراحت درخواست کرد. در ادامه نیز درخواست بازبینی کواچ برای برخورد توپ به دست مدافعان ایران پذیرفته شد و ترکیه به امتیاز رسید تا اختلاف بیشتر شود. روند امتیازگیری حریف با سرویسهای مؤثر و حملات کماشتباه ادامه داشت و پیاتزا بار دیگر وقت استراحت گرفت، اما ایران در حمله و دریافت عملکرد دور از انتظاری داشت و نتوانست فاصله ایجادشده را جبران کند. در نهایت ترکیه با برتری ۲۵ بر ۱۶ ست سوم را نیز به سود خود به پایان رساند.
ست چهارم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ترکیه
ست چهارم با برتری ترکیه آغاز شد و این تیم با تکیه بر سرویسهای هدفمند و استفاده از ناهماهنگی ایران، خیلی زود اختلاف را به سه امتیاز رساند تا پیاتزا نخستین وقت استراحت خود را بگیرد. روند برتری ترکها ادامه داشت و با افزایش اختلاف به ۱۲ بر ۶، سرمربی ایران دومین وقت استراحتش را نیز درخواست کرد. در ادامه، ایران با دفاع مبین نصری، امتیاز حاصل از بازبینی موفق و حملات مؤثر، اختلاف را کاهش داد و نتیجه به ۱۴ بر ۱۰ رسید. سپس دریافت خوب حضرتپور و اجرای موفق حمله پایپ، زمینه امتیازگیری مبین نصری را فراهم کرد و ایران فاصله را کمتر کرد. در ادامه نیز سرویس مستقیم و امتیازآور محمدرضا حقپرست نتیجه را به ۲۱ بر ۱۷ رساند و کواچ را وادار به گرفتن وقت استراحت کرد، اما ترکیه همچنان برتری خود را حفظ کرد و به روند امتیازگیری ادامه داد. در نهایت ترکیه به پیروزی رسید و برای اولین بار به مرحله نهایی صعود کردند.
نظر شما