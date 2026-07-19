کاهش دما در خراسان رضوی؛هوای مشهد به ۳۴ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه و مدلهای هواشناسی تا فردا هوای گرم در سطح استان ماندگار خواهد بود به طوری که دمای بیشینه روزانه در غالب نقاط استان به ۴۰درجه و در نواحی گرمسیر به حدود ۴۵ درجه خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: تا پایان هفته نیز افزایش سرعت وزش باد بهتناوب در سطح استان ادامه خواهد داشت به ویژه در نواحی بادخیز گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید، افت کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی این مدت با توجه به جهت جریانات هوا انتقال گردوخاک به نواحی مرکزی از جمله شهرستان مشهد مقدس دور از انتظار نیست که در این خصوص ۲ هشدار سطح زرد صادر شده است.
به گفته عنایتی؛ از بعدازظهر دوشنبه تا چهارشنبه افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان رخ خواهد داد. این شرایط به ویژه طی روز سهشنبه و بهخصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات استان همراه با آب گرفتگی، ایجاد رواناب، احتمال سیلاب و بارش تگرگ پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از روز سه شنبه با کاهش دما در سطح استان از شدت گرما و کاسته خواهد شد به طوری که روز سهشنبه دمای مشهد به ۳۴ درجه خواهد رسید.
وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با ۲۰ درجه و سرخس با ۴۴ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان بودهاند، امروز مشهد در گرمترین ساعات به ۴۱ و در خنکترین ساعات به ۲۷ درجه خواهد رسید.
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