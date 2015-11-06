سید محمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر آنگولا در مسابقات گرند پری برزیل اظهار کرد: خوشخبتانه بازیکنان ما در این مسابقه عملکرد خوبی داشتند و در نیمه اول کار را تمام کردند.

وی افزود: در نیمه دوم سعی کردیم کارهای تاکتیکی مان را مرور کنیم. در این مسابقه شرایطی فراهم شد تا همه بازیکنان بازی کنند و نفراتی را که مد نظر داشتیم تست کردیم و مهمتر از همه اینکه بازی پاورپلی (بازی بدون دروازه بان) را تمرین کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال با اشاره به اینکه فاصله زمانی مسابقات کوتاه است درباره دیدار امشب ایران با اروگوئه گفت: ما ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی با اروگوئه بازی داریم در حالی که بازی روز گذشته ما ساعت ۲۳ به اتمام رسید. به هر حال اروگوئه را می شناسیم. آنها تیم فیزیکی هستند و باید مقابل آنها درگیرانه بازی کنیم.

ناظم الشریعه در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا تیم ملی، بازیکن مصدومی دارد یا خیر گفت: خدا را شکر بازیکن مصدومی نداریم. ما اینجا یک حوضچه یخ درست کردیم که بازیکنان بلافاصله بعد از بازی داخل آن می روند تا جلوی مصدومیتشان گرفته شود.

تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات گرند پری برزیل برابر تیم های کلمبیا و آنگولا به پیروزی رسیده است و امشب به مصاف تیم اروگوئه خواهد رفت.