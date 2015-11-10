به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت»، برای اولین بار جایزه بهترین آهنگسازی فیلم مستند را اهدا می کند. آهنگسازانی که با آهنگسازی فیلمهای مستند در این دوره از جشنواره حضور پیدا کردند، به این شرح هستند:
مجید انتظامی (کربلا، جغرافیای یک تاریخ به کارگردانی داریوش یاری)، کارن همایونفر (چشم جنگ، یوسف حاتمیکیا)، بهزاد عبدی (من از چشمانتان میپرسم، سرگل اسلامیان)، مجید پوستی (زمناکو، مهدی قربانپور)، فردین خلعتبری (فرشته نگهبان آب، طلایه اطلسی)، آرمان موسیپور (بزمجهها هم عاشق میشوند، دلاور دوستانیان)، ملکایرج پناهی (عصر شکار، محمد مقدم)، بابک میرزاخانی (اشک سیاه، فتحالله امیری)، مجید درخشانی (فرزانه فروتن ایران مدار ما، سیدجواد میرهاشمی)، استاد شیرمحمد اسپندار (هامون، مهدی چلانی)، پیروز ارجمند (آن یک نفر، سیدحمید میرحسینی)، مسعود سخاوتدوست (قنات بلده فردوس، فرهاد ثریا)، کیوان هنرمند (من ناصر حجازی هستم، نیما طباطبایی)، افشین عزیزی (رویاهای دم صبح، مهرداد اسکویی)، حبیب خزاییفر (جیامتیان، لقمان خالدی)، مهران پورمندان (یک موسیقیدان فرانسوی در دربار قاجار، مهران پورمندان)، پیمان ابدالی (پنجره، محمد راسخفر)، عماد جلالی (برندگان، امید عبدالهی)، محمدرضا چراغعلی (آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، محمد عبدیزاده)، کیاوش صاحبنسق (کهنسازگان، حامد احمدی)، فرشاد دولتخواه (مالکوم شباز، محمدعلی هاشمزهی)، سالار طهماسبی (من که گاندی نیستم، کیارش فروهرنیا، آرش کاظمزاده).
در آیین پایانی جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» و با رای هیات داوران، تندیس فیروزهای، دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۵۰ میلیون ریالی به بهترین آهنگساز فیلم مستند اهدا می شود.
نمایش هر یک از فیلمهای یاد شده در جشنواره سینماحقیقت، منوط به آرای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی است که تا پایان آبان ماه اعلام می شود.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار می کند.
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