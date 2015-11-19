جدول قیمت سکه و ارز پنجشنبه/ دلار ۳۵۷۸تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز پنج شنبه در بازار ۹۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۰۷ هزار تومان، نیم سکه ۴۵۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۴۶ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۷ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۲ هزار و ۳۸۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۷۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۷۸ تومان، هر یورو را ۳۸۴۰ تومان، هر پوند را ۵۴۶۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۶۵ تومان و درهم امارات را ۹۸۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز پنج‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)