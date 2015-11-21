کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خوزستان بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی است، اظهار کرد: در طول سال، حدود ۱۴.۵ میلیون تن تولیدات کشاورزی متعلق به استان خوزستان است.
وی با اشاره به اینکه ۱۳۸ نوع محصول در خوزستان کاشت و برداشت میشود، گفت: خوزستان از نظر تنوع و حجم تولید محصولات کشاورزی نیز استان منحصربهفردی محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: خوزستان جزو معدود استانهایی است که در تمام چهارفصل سال، کاشت و برداشت در آن صورت میگیرد.
چنگلوایی عنوان کرد: در جهاد کشاورزی استان برنامههای مختلفی برای افزایش تولید داریم به گونهای که مقرر شده در یک افق میانمدت، سطح تولیدات استان را به ۲۵ میلیون تن برسانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه، دزفول نگین خاتم کشاورزی خوزستان است، اظهار کرد: دزفول از نظر شرایط اقلیمی و وضعیت آبیاری در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد ضمن اینکه اراضی حاصلخیز شهرستان نیز عمدتاً در کلاسهای سطح یک و دو هستند.
مدیر جهاد کشاورزی خوزستان افزود: دانش فنی بالای کشاورزان دزفولی و کشت و صنعتهایی که در این شهرستان وجود دارد مجموعه شرایطی را فراهم کرده که در دزفول هم از تنوع کشت خوبی برخوردار باشیم و هم اینکه تناوب بهخوبی رعایت میشود.
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