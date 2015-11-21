برگزاری نمایشگاه خودرو بدون حضور خودرو!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی سوئدی ولوو همواره به داشتن این ویژگی شهرت داشته که ایمنی را در اولویت اول محصولات خود قرار داده است. از جمله این موارد می توان به حسگرهای لیزری اشاره کرد که حرکت خودروهای مجاور را به اطلاع راننده می رساند. اما مشکل اینجاست که نمایش عملکرد این دسته از فناوری ها در آوردگاههایی نظیر نمایشگاههای خودرو کار ساده ای نیست.

اکنون این شرکت خودروساز برای نمایش هرچه جذاب تر نوآوری های خود در نمایشگاههایی که هزینه زیادی برای حضور در آن صرف می شود و ده ها هزار بازدیدکننده راهی آن می شوند همکاری بی سابقه ای را با شرکت مایکروسافت آغاز کرده است.

محققان ولوو با همکاری همتایان خود در مایکروسافت تلاش می کنند تا مدلهایی از تازه ترین خودروهای تولید شده را در دنیای واقعیت مجازی ارایه کنند.

در این دنیای خاص خودرویی به معنای واقعی و فیزیکی خود وجود ندارد و در عوض خریداران با قراردادن عینک هولولنز ساخت شرکت مایکروسافت بر چشمانشان وارد دنیای واقعیت مجازی شده و با قدم زدن در اطراف خودرویی که ساختاری سه بعدی آن هم با جزئیات کامل دارد درباره خرید آن تصمیم می گیرند.

مهمترین ویژگی این نوآوری در این است که ابتکارعمل هایی نظیر حسگر لیزری و نحوه عملکرد آن به عنوان یک فناوری افزایش دهنده سطح ایمنی خودرو به خوبی به نمایش گذشته می شود و بازدیدکننده متوجه می شود که این سیستم چگونه کار می کند.

در این نوآوری، میدانهای حسگر نامرئی به شکل امواج رنگی به نمایش درمی آیند تا نحوه عملکردشان برای بازدیدکننده به خوبی مشخص شود.