به گزارش خبرنگار مهر، جایزه ویژه هیات داوران نهمین جشنواره بین‌المللی AYACC چین به فیلم «پسرک» از ایران به کارگردانی مونا شاهی تعلق گرفت.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: مردم به دستور ارتش در حال ترک شهر خود هستند اما پسرکی یتیم از رفتن به دنبال آنان سر باز می زند... او می خواهد کاری را به پایان برساند.

همچنین انیمیشن «کودکان بلوط» از ایران به کارگردانی سعادت رحیم زاده جایزه بهترین جلوه های ویژه را از نهمین جشنواره AYACC چین دریافت کرد.

این فیلم روایتی مستندگونه و به دور از داستان گویی از زندگی و آداب و رسوم کهن قوم کرد و نقش کودکان در این گونه از زندگی است که با تکنیک رنگ روغن روی شیشه با دست، فریم به فریم زیر دوربین اجرا شده است.

داورهایی از چین، ژاپن، ایران، هند، کره جنوبی، روسیه و آمریکا این جشنواره بین المللی را داوری کردند. محمد ابوالحسنی از ایران عضو هیات داوران این دوره از جشنواره بود.

از بین ۴۰ فیلم ارسالی از ایران ۶ فیلم توسط هیات انتخاب به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی AYACC چین راه پیدا کرد که دو فیلم موفق به دریافت جایزه شدند. نهمین جشنواره AYACC در شهر گوییانگ چین برگزار شد.