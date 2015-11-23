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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

داریوش مهرجویی در گفتگو با مهر:

«سنتوری مرد پاییز» اوایل دی کلید می‌خورد/ شاید به فجر برسیم

«سنتوری مرد پاییز» اوایل دی کلید می‌خورد/ شاید به فجر برسیم

داریوش مهرجویی اعلام کرد فیلم جدیدش با نام «سنتوری مرد پاییز» اوایل دی ماه جلوی دوربین می‌رود.

داریوش مهرجویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین پروژه سینمایی خود گفت: «سنتوری مرد پاییز» در حال حاضر در مرحله پیش تولید قرار دارد و با توجه به اینکه ریتم کار و زندگی این روزها بسیار کند است به همین دلیل پیش تولید این فیلم هم کمی طول کشیده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا انتخاب بازیگران انجام شد؟ بیان کرد: حضور اکثر بازیگران در «سنتوری مرد پاییز» قطعی شده است اما ترجیح می دهم درباره آن چیزی نگویم.

کارگردان فیلم سینمایی «هامون» تاکید کرد: براساس پیش بینی انجام شده فیلمبرداری اوایل دی ماه آغاز می شود.

مهرجویی در پایان گفت: فیلمبرداری یک ماه به طول می انجامد و با توجه به اینکه تدوین فیلم همزمان با فیلمبرداری انجام می شود این احتمال وجود دارد که «سنتوری مرد پاییز» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

کد مطلب 2975115

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