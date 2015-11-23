داریوش مهرجویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین پروژه سینمایی خود گفت: «سنتوری مرد پاییز» در حال حاضر در مرحله پیش تولید قرار دارد و با توجه به اینکه ریتم کار و زندگی این روزها بسیار کند است به همین دلیل پیش تولید این فیلم هم کمی طول کشیده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا انتخاب بازیگران انجام شد؟ بیان کرد: حضور اکثر بازیگران در «سنتوری مرد پاییز» قطعی شده است اما ترجیح می دهم درباره آن چیزی نگویم.

کارگردان فیلم سینمایی «هامون» تاکید کرد: براساس پیش بینی انجام شده فیلمبرداری اوایل دی ماه آغاز می شود.

مهرجویی در پایان گفت: فیلمبرداری یک ماه به طول می انجامد و با توجه به اینکه تدوین فیلم همزمان با فیلمبرداری انجام می شود این احتمال وجود دارد که «سنتوری مرد پاییز» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.