۵۶۵ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری‌مهرآبادی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح واحدهای مسکن مهر زنجان در جمع خبرنگاران، افزود: از مجموع دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر که عملیات احداث آنها از سال ۸۶ آغاز شده بود، تاکنون یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد کار ساختمانی آنها به اتمام رسیده و یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد نیز افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت قبل افتتاح شده و ۵۶۵ هزار واحد هم در دولت یازدهم افتتاح شده است، تصریح کرد: تا پایان سال جاری این رقم به ۷۵۰ هزار واحد خواهیم رسید.

زنجان جزو استانهای موفق و پیشرو در اجرای مسکن مهر

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همچنین دولت یازدهم در تلاش است واحدهایی که از دولت قبل در مراحل پی‌سازی، اسکلت‌سازی، سخت‌کاری و نازک‌کاری به صورت نیمه کاره بودند را به پایان برساند.

وی، زنجان را جزو استانهای موفق و پیشرو در اجرای مسکن مهر عنوان کرد و گفت: پرونده مسکن مهر در این استان باید تا پایان سال جاری بسته شود.

مهر آبادی تصریح کرد: زنجان مقام اول تا سوم کشوری را در اجرای پروژه‌های مسکن مهر دارد که این موفقیت در راستای تلاش مسئولان بوده است.

تحویل واحد۱۵۰۰ مسکن مهر استان زنجان تا پایان سال جاری

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر استان زنجان باقی مانده است، افزود: پیش بینی می شود که این پروژه‌ها تاپایان سال به اتمام برسد و اگر این اتفاق نیفتاد، باید تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مسکن مهر زنجان بسته شود.

وی به مشکلات عمده طرح های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: تامین نیازهای زیرساختی از جمله آب، برق و گاز یکی از مشکلات عمده در اجرای مسکن مهر در سطح کشور است، زیرا تا این زیرساخت‌ها آماده نشود امکان اسکان برای متقاضیان وجود ندارد.

مهر آبادی افزود: در همین راستا بخشی از هزینه مورد نیاز اعتبار خدمات زیربنایی از محل منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و از محل فروش اراضی به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو کمک می‌کنیم و از محل یارانه مسکن نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان به این شرکت‌ها پرداخت شده است.

ساخت ۴۳۹ باب مدرسه ویژه مسکن مهر در سطح کشور

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی دو سال گذشته سه مرحله از شورای پول و اعتبار مصوبه گرفتیم که روند اجرای طرح های مسکن مهر تسهیل شود، افزود: با مصوب شدن این برنامه ها مردم راحت تر می توانند اقساط خود را پرداخت کنند.

مهر آبادی تصریح کرد: ۴۳۹ باب مدرسه ویژه مسکن مهر در سطح کشور شروع شده و براساس شناسایی صورت گرفته یک هزار و ۵۶۰ باب مدرسه نیاز داریم که باید دولت کمک کند.

مهر آبادی با بیان اینکه زمین های مورد نیاز برای احداث مساجد در مسکن مهر مشخص شده و ما به احداث فضای فرهنگی، آموزشی و تجاری و اداری تاکید جدی داریم، افزود: در این زمینه از مشارکت وزارت آموزش و پرورش و همچنین خیرین استقبال می کنیم که استان زنجان در این بحث عملکرد خوبی دارد.