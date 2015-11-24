رفع بیکاری مردان مهمتر از بیکاری زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، پروین سلیحی ظهر سه شنبه در کنگره ملی شهیده طیبه واعظی و ۲۶۰ شهیده زن استان اصفهان اظهار داشت: زنان ما با حفظ ارزش‌ها در اجتماع حضور پیدا می‌کنند و از طرفی وظیفه مادری و همسری را نیز رعایت می‌کنند، البته باید بگویم نتوانسته‌ایم قوانین را با الگو تطبیق دهیم.

وی تاکید کرد: به نظر بنده اولویت اشتغال با مردان است و زمانی به اشتغال خانم‌ها می‌رسیم که مشکل بیکاری آقایان در کشور حل شده باشد.

مشاور امور زنان در صدا و سیما با اشاره به حضور زنان در مجلس گفت: اگر همه نمایندگان زن باشند منع قانونی ندارد، اما بحث سهمیه‌بندی بدان معنا که افرادی که رأی پایینی داشته باشند، بازهم به مجلس راه پیدا کنند، این امر خلاف عدالت نیست.

وی با اشاره به خاطره‌ای از نگاه امام خمینی (ره) به حضور بانوان در انقلاب گفت： عکسی را خدمت امام (ره) بردند که خیل عظیمی از زنان در راهپیمایی‌های انقلاب را نمایان می‌کرد که امام (ره) از بابت حضور بانوان در این فعالیت‌ها ابراز خوشحالی کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه امروز استکباری‌ترین کشورها شعار آزادی می‌دهند، اظهار داشت: شعار حقوق بشر بازیچه سیاسیونی است که از هر جنایتی دریغ نمی‌کنند.

سلیحی با بیان اینکه این نوه کشورها با شعارهای فریبنده دفاع از حقوق زنان را دیکته می‌کنند، ابراز داشت: این وضعیت در حالی است که در هیچ مکتبی جایگاهی که در اسلام نسبت به زن وجود دارد را نمی‌بینید و در همین مراسم مادران و همسران شهدا، زنانی هستند که در هیچ جای دنیا مانندشان پیدا نمی‌شود.